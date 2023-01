MİMDER Başkanı Can: “Yeni Evim Kampanyası yeni yatırımların önünü açacak”

Ankara Ticaret Odası (ATO) Meclis Üyesi ve Mamak İnşaat Müteahhitleri Derneği (MİMDER) Başkanı Hamza Can, “Yeni Evim Kampanyası ile yeni yatırımların önü açılacaktır. Kampanya sürecinde bakanlığın süreci kontrol etmesi de haksız kazançların önüne geçecektir” dedi.

ATO Meclis Üyesi ve MİMDER Başkanı Hamca Can, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından detayları açıklanan “Yeni Evim Kampanyası” ile ilgili yaptığı değerlendirmede, Türkiye’de konut sektörüne yönelik her projenin ülke ekonomisine kaldıraç görevi yaptığını söyledi. Orta gelirlilere yönelik "Yeni Evim Kampanyası"nın özelde vatandaş ve inşaat sektörü projesi gibi gözükse de genelde ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacağını belirten Hamza Can, “Bu proje inşaat sektörünün altındaki tüm sektörleri harekete geçirecektir. Yeni iş kapıları açılacaktır. İşsiz insanlarımıza iş olacaktır. Gelire göre kredi uygulaması da sektördeki tıkanıklığı açacaktır. Bu kampanyanın satın alma gücünü arttırıcı bir özelliği de bulunmaktadır” ifadelerini kullandı.

Konut üretme taahhüdü veren müteahhitlere Hazine destekli KGF kefaletiyle 25 milyar liralık finansman imkanı sunulacak olmasının da önemine değinen Can, “Yeni Evim Kampanyası’nda ilk etapta 100 bin ailenin ev sahibi yapılması planlanıyor. Bizce bu hedef doğru tespit edilmiştir. Gerçekçi hedeflerin konulması projenin başarıya ulaşmasında etkili olacaktır” dedi.

Can, sıfır konut satışlarının bir süredir durma noktasına geldiğinin de altını çizerek, “Yeni konut finansman modeliyle Yeni Evim Projesi aynı zamanda yeni yatırımların önü açılacaktır. Kampanya sürecinde Bakanlığın süreci kontrol etmesi de haksız kazançların önüne geçecektir” açıklamasında bulundu.