Milyonluk otel arsaları kapış kapış gitti!
Kayseri Eryices'teki otel arsalarının ihalelerine yoğun katılım gerçekleşti.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Erciyes’teki otel arsası ihalesi gerçekleştirildi. Açık oturum yapılan ihaleye pek çok şirket katılım gösterdi.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nde kapalı teklif yapılan ve Beyazşehir’de bulunan 10734 ada 4 numaralı parselin sahibi 6 milyon 160 bin TL’ye Nurettin Bilgin oldu. Beyazşehir Mahallesi’nde bulunan 10736 ada 1 numaralı parselin sahibi ise 5 milyon 700 bin TL ile Payitaht İnşaat oldu.
10736 ada 2 numaralı Beyazşehir Mahallesi’nde bulunan son parsel 5 milyon 500 bin TL’ye Alper Turunç-Kadir Bay ortaklığının oldu.2 milyon 500 bin TL değerindeki bedelle açılan açık teklif ile Şeker Mahallesi hastane karşısında bulunan 10653 ada 2 parsel sahibi 3 milyon 700 bin TL’ye Mehmet Akif Talhaoğlu oldu. Hemen yanında bulunan hastane civarındaki 3 numaralı parsel ise anlaşma sağlanamaması nedeniyle 15 gün pazarlamaya kaldı.
Erciyes’te bulunan 8262 ada 1 parsel kapalı teklif yapılan otel arsası ihalesinde ise 5 milyon 550 bin TL’ye Biruz Otelcilik’in oldu. Erciyes’te bulunan açık teklif yapılan 8263 ada 1 parsel diğer otel arsası ihalesi ise 3 milyon 750 TL’ye Birun Otelcilik’in oldu.
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