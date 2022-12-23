Milyonların beklediği EYT için yeni tarih verildi

Yılan hikayesine dönen emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinde sona gelindi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, EYT'ye yönelik düzenleme için süre verdi. Oktay, "Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili sorunu da söz verdiğimiz gibi 1-2 hafta içerisinde çözeceğiz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati dün yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı: "EYT düzenlemesi ile ilgili de önümüzdeki hafta Kabine sonrasında Sayın Cumhurbaşkanı'mız açıklamaları yapar. Çalışma Bakanlığı'mız ile bunun kamu ve özel sektör üzerindeki maliyetleri konusunda karşılıklı olarak görüşmeleri yapıyoruz."

MECLİS TATİLE GİRİYOR

Milyonlarca vatandaş EYT düzenlemesini beklerken AK Parti grubunun önerisiyle Meclis'in 26 Aralık-3 Ocak tarihleri arasında tatile girmesine karar verilmişti. Böylece emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ve kamuda sözleşmeli olarak görev yapan ve kadroya geçmeyi bekleyenlerle ilgili düzenlemeler 2023 yılına kaldı.

EYT KİMLERİ KAPSIYOR?

EYT düzenlemesi 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanları kapsıyor. Düzenlemede bir yaş şartı olup olmayacağı belirsiz.

Düzenlemenin ayrıntılarının ay sonuna kadar açıklanması ve yeni yılda Meclis'te görüşülmesi bekleniyor. EYT düzenlemesinin yürürlük tarihinin 1 Ocak 2023 olması öngörülüyor.