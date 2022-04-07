Milyonları ilgilendiriyor! 3600 ek göstergede sona gelindi...

Mayıs ayında yapılacak son toplantıda düzenlemenin kapsamı belli olacak.

Noyan'ın yazısının bir bölümü şöyle:

"3600 ek gösterge konusu ilk gündeme geldiğinde polis, hemşire, öğretmen, din görevlileri bu haktan yararlanacakken, buna lisans mezunu sağlık çalışanları da eklendi. Bu kesimlerin 3600 ek göstergeden yararlanacağı kesin. Tabii, 2200 ve 3000 gösterge ile çalışan tüm kamu personeli de bu haktan yararlanmak istiyor. Düzenlemenin diğer kesimleri kapsayıp kapsamayacağı, sözleşmeli personelin durumunun ne olacağı mayıs ayında yapılacak toplantıda netleşecek.

3600 ek gösterge düzenlemesi yapıldığında sadece mevcut çalışanların değil emeklilerin de maaşları artacak. Bir şey daha artacak, o da görevdeki memurların ikramiyeleri. Ancak düzenleme emekli olanların ikramiyelerini etkilemeyecek. Yani, önceden emekli olmuş ve ikramiyesini almış memur, yeni düzenleme yapıldığında ikramiye farkı almayacak ama emekli maaşını yukarı doğru etkileyecek.

Çalışma süresine göre değişmekle birlikte 3600 ek göstergenin ikramiye ve maaşlara yüzde 10 ile yüzde 20 oranında artış olarak yansıması bekleniyor. Örneğin, 6.854 lira alan ve ek göstergesi artırılan öğretmenin maaşı düzenleme sonrası 685 lira artacak. Aynı şekilde 9.710 lira maaş alan polis memurunun maaşı 971 lira yükselecek."