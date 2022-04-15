Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! 2022 Temmuz zammı sonrası en düşük emekli ve memur maaşı ne kadar?

Memurlara, Temmuz'da, yüzde 7 zam ve enflasyon farkı yansıtılacak. Bu yılın ilk yarısında gerçekleşen enflasyonun yüzde 7.5'i aşan kısmı, memurların alacağı farkı gösterecek.

Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in haberine göre; Memur maaş katsayısındaki artışla birlikte her ay ödenen aile yardımları ile 3 ayda bir verilen toplu sözleşme ikramiyesi de yükselecek. Yeni ödemeler için ipucu da var.

TEMMUZ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nden çıkan 6 aylık yüzde 34.62'lik TÜFE tahminine göre, Temmuz zammı yüzde 27.12 fark ile yüzde 34.12'yi bulabilecek.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI

Bu durumda en düşük memur maaşı aile yardımı dahil 6 bin 429 liradan 8 bin 622 liraya çıkacak.

Aile yardımı eş için 535,17 liradan 717,77, 0-6 yaş arası çocuk için 117,72 liradan 157,88, 6 yaş üstü çocuk için de 58,86 liradan 78,94 liraya yükselirken; eşi çalışmayan ve 6 yaş altı 2 çocuğu olan memurun parası 770 liradan bin 33 liraya ulaşacak.

Toplu sözleşme ikramiyesi ise 498,90 liradan 669,12 liraya çıkacak.

EK ÖDEMELER DE ARTACAK

Temmuz'da SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ilk 6 aylık enflasyon oranında artış yansıtılırken, memur emeklileri de memurlarla aynı zammı alacak. Ayrıca maaşlarla birlikte, yüzde 4-5 oranında verilen ek ödemelerin tutarları da artacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI

Enflasyon tahminine göre, ek ödeme dahil en düşük emekli aylığı memurlarda 4 bin 289 liradan 5 bin 753, esnafta 2 bin 948 liradan 3 bin 969, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 3 bin 292 liradan 4 bin 432 liraya çıkacak. Kurban Bayramı ikramiyesi 4-8 Temmuz'da bekleniyor.