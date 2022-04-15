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Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! 2022 Temmuz zammı sonrası en düşük emekli ve memur maaşı ne kadar?

Emekli temmuz zammı ne kadar olacak? 2022 yılı temmuz zammı sonrası emekli ve memur maaşlarında rakamlar nasıl değişecek? En düşük memur maaşı ne kadar olacak? İşte detaylar...

Ekonomi 15.04.2022, 11:10
Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! 2022 Temmuz zammı sonrası en düşük emekli ve memur maaşı ne kadar?

Memurlara, Temmuz'da, yüzde 7 zam ve enflasyon farkı yansıtılacak. Bu yılın ilk yarısında gerçekleşen enflasyonun yüzde 7.5'i aşan kısmı, memurların alacağı farkı gösterecek.

Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in haberine göre; Memur maaş katsayısındaki artışla birlikte her ay ödenen aile yardımları ile 3 ayda bir verilen toplu sözleşme ikramiyesi de yükselecek. Yeni ödemeler için ipucu da var.

TEMMUZ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nden çıkan 6 aylık yüzde 34.62'lik TÜFE tahminine göre, Temmuz zammı yüzde 27.12 fark ile yüzde 34.12'yi bulabilecek.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI

Bu durumda en düşük memur maaşı aile yardımı dahil 6 bin 429 liradan 8 bin 622 liraya çıkacak.

Aile yardımı eş için 535,17 liradan 717,77, 0-6 yaş arası çocuk için 117,72 liradan 157,88, 6 yaş üstü çocuk için de 58,86 liradan 78,94 liraya yükselirken; eşi çalışmayan ve 6 yaş altı 2 çocuğu olan memurun parası 770 liradan bin 33 liraya ulaşacak.

Toplu sözleşme ikramiyesi ise 498,90 liradan 669,12 liraya çıkacak.

EK ÖDEMELER DE ARTACAK

Temmuz'da SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ilk 6 aylık enflasyon oranında artış yansıtılırken, memur emeklileri de memurlarla aynı zammı alacak. Ayrıca maaşlarla birlikte, yüzde 4-5 oranında verilen ek ödemelerin tutarları da artacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI

Enflasyon tahminine göre, ek ödeme dahil en düşük emekli aylığı memurlarda 4 bin 289 liradan 5 bin 753, esnafta 2 bin 948 liradan 3 bin 969, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 3 bin 292 liradan 4 bin 432 liraya çıkacak. Kurban Bayramı ikramiyesi 4-8 Temmuz'da bekleniyor.

#Emekli #temmuz zammı #maaş
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