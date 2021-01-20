Milyonlarca insan kirasını ödeyemiyor

Ekonomik durgunluk ve gelir eşitsizliği gibi dövüş mücadele eden Amerika Birleşik resimlerinde (ABD) korona virüs salgınının etkisiyle yeni krizin eşiğine girildi.

10 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ KİRASINI ÖDEYEMİYOR

ABD Nüfus Sayım Bürosu tarafından yapılan bir ankete göre 10 milyon 136 bin 84 kişi kirasını ödeyemediği ortaya çıktı. Aralık ayına ait verileri paylaşan Nufüs Sayım Bürosu, ödeme konusunda en fazla sıkıntı yaşayan yaş grubunun 25-39 olduğu belirtildi. Verilelerde, 65 yaş ve üstü yaş gruplarında bu oranın az olduğu ifade edildi.

BİDEN'DAN DESTEK PAKETİ ÖNERİSİ

ABD Başkanlığına Joe Biden, geçen hafta, korona virüs salgını ve ekonomik krizle mücadele için 1,9 trilyon dolarlık destek paketi önerisi sunmuştu. Paket kapsamında, 400 milyar doların doğrudan salgınla mücadeleye ve aşı dağıtımına ayrılması, eyalet ve yerel yönetimlere de 350 milyar dolarlık kaynak aktarılması öngörülüyor. Yazılı destek paketinde, daha önce 600 dolar nakit yardım gönderilen Amerikalılara 1.400 dolar çözülüyor. Pakette, haftalık işsizlik yardımının 400 dolara çıkarılması öngörülürken, federal asgari ücretin şarj 15 dolara çıkarılması, küçük işlet de 440 milyar dolarlık kaynak yapılması hedefleniyor.