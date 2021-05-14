Milyonlarca emekliye 'yeni zam' müjdesi: Olası maaşlar belli oldu

Emekliler her yıl Ocak ve Temmuz ayında maaşlarına zam alıyor. Yapılacak zam tutarında ise belirleyici etken enflasyon rakamları oluyor.

Açıklanan 4 aylık enflasyon oranı yüzde 5.45 çıkarken, emekli Temmuz zammı 2021 için 2 kritik veri kaldı. Beklenti anketine göre zam oranı yüzde 7.66 çıkacak.

Yüzde 5.45 çıkan 4 aylık enflasyona göre en düşük maaşın esnaf emeklileri için 2 bin 155 lira olabileceği ifade ediliyor. İşte SSK ve BAĞKUR emekli maaş zammı ile ilgili tüm detaylar;

Ramazan Bayramı ikramiyelerini zamlı alan emekli, Temmuz zammı 2021 için araştırmalarını sıklaştırdı. Zam oranında enflasyon belirleyici olacağı için veriler merakla izlenirken, ipuçları da geliyor.

Temmuz'da, SSK ve Bağ- Kur emeklilerine ilk 6 aylık enflasyon oranında zam yansıtılacak. Bunun 4 aylık döneminin verisi belli oldu. Ocak-Nisan enflasyonu yüzde 5.45 olarak gerçekleşti. Geriye 2 veri kaldı.

Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı Mayıs ayı beklenti anketinde de enflasyon tahmini Mayıs ayı için yüzde 1.27, Haziran için yüzde 0.82 olarak öne çıktı.

TAHMİN GERÇEKLEŞİRSE EMEKLİ ZAM ORANI YÜZDE 7.66 OLACAK

Bu tahmin gerçekleşirse, ilk 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 7.66'ya ulaşacak.

EMEKLİ MAAŞI NASIL DEĞİŞECEK?

Hem gerçekleşen enflasyona hem de beklenti anketindeki tahmine göre yeni maaşları hesaplandı. Yüzde 5.45 çıkan 4 aylık enflasyona göre en düşük maaş esnaf emeklilerinde 2 bin 155 liraya çıkacak.



2000'den önce emekli olan SSK'lılarda ise en düşük aylık 2 bin 551 liraya yükselecek. 7.66'lık tahmine göre ise en düşük emekli aylığı esnafta 2 bin 201, Bağ-Kur tarımda bin 789, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 605 liraya çıkacak.

EMEKLİ İÇİN KRİTİK TARİH 5 TEMMUZ

Emekliler 5 Temmuz'da kesin oranı öğrenip, aynı ay içerisinde zamlı ödemelerini alacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı ise yüzde 8.36 olarak gerçekleşmişti.