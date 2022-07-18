Milyonlarca emeklinin beklediği gün geldi! 'Bugünden itibaren zamlı maaşlar hesaplara yatmaya başlıyor'

SSK ve Bağ-Kur emeklileri zamlı maaşlarını bugünden itibaren almaya başlıyorlar. Memur emeklilerine ise zam farkları yatacak.

6 aylık enflasyon oranının açıklanmasından sonra milyonlarca emekli ve memurun maaş zamları belirlendi. Memurlar zamlı maaşlarını aldılar şimdi emekliler için takvim işlemeye başladı.

Memurlar yeni zamlı maaşlarını bayramdan önce 8 Temmuz'da aldılar. Şimdi sıra emeklilere geldi. Memur emeklilerinin maaşları 1 Temmuz ile 5 Temmuz arasında yatırıldığından zamsız olarak ödendi.

Ancak memur emeklileri zam farklarını bu ay içinde açıklanacak bir takvim çerçevesinde alacaklar.

Memur emeklilerine yüzde 41.69 oranında fark yatırılacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise maaşlarını tahsis numaralarının son rakamına göre önümüzdeki haftadan itibaren alacaklar.

SSK emeklilerinin maaşları 17 Temmuz'dan itibaren hesaplara geçmeye başlayacak. 26'sına kadar maaşlar hesaplara geçecek. Bağ-Kur emeklileri de 25-28 Temmuz'da yeni aylıklarına kavuşacak.

Bağ-Kur emekli maaşları için ödemeler,Tahsis numarası son rakamı 9,7,5 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 8,6,4 olanlar ayın 27'sinde,Tahsis numarası son rakamı 2,0 olanlar ayın 28'inde yapılacak.

SSK emekli maaşları için ödemeler,Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılacak.

EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Enflasyon haziranda aylık 4,95 olurken, yıllık bazda ise 78,6 olarak gerçekleşti. Buna göre en düşük emekli maaşı 3.500 TL olarak belirlendi.

Netleşen 6 aylık enflasyon rakamlarına göre; en düşük memur maaşı 6.429 liradan 9.109 liraya,En düşük memur emeklisi maaşı 4.289 liradan 6.077 liraya,

Esnafta en düşük emekli aylığı 2.948 liradan 4.686 liraya,2000'den önce emekli olan SSK'lılarda maaş 3.292 liradan 4.703 liraya çıkacak.

EMEKLİ MEMUR MAAŞLARI NE KADAR? Emekli Müsteşar (1/1)Eski maaş: 15.459 TL -Yeni maaş: 21.928 TL Emekli Genel müdür (1/1)Eski maaş: 13.664 TL -Yeni maaş: 19.382 TL Emekli Şube müdürü (Lisans 1/4)Eski maaş: 5.243 TL -Yeni maaş: 7.437 TL Emekli Memur (Lisans 1/4)Eski maaş: 5.130 TL -Yeni maaş: 7.276 TL Emekli Öğretmen (1/4)Eski maaş: 5.275 TL - Yeni maaş: 7.482 TL Emekli Kaymakam 1. sınıf (1/4)Eski maaş: 8.956 TL - Yeni maaş: 12.704 TL Emekli Polis memuru (8/1)Eski maaş: 5.456 TL - Yeni maaş: 7.739 TL Emekli Hemşire (Lisans 1/4)Eski maaş: 5.128 T - LYeni maaş: 7.274 TL Emekli Mühendis (1/4)Eski maaş: 6.433 TL - Yeni maaş: 9.125 TL Emekli Teknisyen (Lise 1/4) Eski maaş: 4.477 TL - Yeni maaş: 6.350 TL Emekli Profesör (1/4)Eski maaş: 12.238 TL - Yeni maaş: 17.359 TL Emekli İmam-hatipEski maaş: 5.275 TL- Yeni maaş: 7.482 TL Emekli Avukat (1/4)Eski maaş: 5.275 TL - Yeni maaş: 7.482 TL

(yeniçağ)