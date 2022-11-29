Milyonlarca emekli yılda 4 ikramiye istiyor!

Tüm Emekliler Sendikası, Yargıtay'ın verdiği kapatma kararı sonrasında bir yıldır sürdürdüğü fiili meşru mücadelesini, "Yeniden Kuruluş Kongresi" ile daha da kararlı biçimde sürdüreceğini ilan etti. Ankara Makina Mühendisleri Odası Salonu’nda gerçekleşen kongreye çok sayıda siyasi parti ve demokratik kitle örgütünden temsilciler de katıldı.

Toplam 262 delegenin kayıtlı olduğu kongreye delege katılımı oldukça yoğun oldu. Kongrenin açılış konuşmasını Genel Başkan Zeynel Abidin Ergen yaptı. Ergen, 1995 yılından beri sürdürülen emekli mücadelesini, daha güçlü bir sendikal mücadele ile vereceklerini belirtti.

Çok sayıda delegenin eleştiri ve önerilerini sunduğu kongre seçimler ile sonlandı. Seçimler sonunda MYK üyeliklerine seçilen isimler, “Zeynel Abidin Ergen, Mukaddes Tunca, Nuran Kesiktaş, Ahmet Özdemir, Ahmet Çağrıtekinci, Haydar Pınarbaşı, İshak Kocabıyık, Hüseyin Demirton, Nihal Sırdaş” oldu. Denetleme Kurulu’ndaki isimler ise “Mehmet Yıldırım, Ali Ünüvar, Z.Füsun Sarsılmaz, Tekin Açıkalın” olarak sıralandı.

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Tüm Emekliler Sendikası’nın Genel Kurul Sonuç Bildirgesi’nde ise şu ifadeler kullanıldı:

“Emeklilerin sahip oldukları haklar her geçen gün budanmakta, emekliler açlık sınırının bile altında bırakılan gelirleri ile yaşam mücadelesi vermektedir. İktidarın uyguladığı politikalar ile ülkemizde demokratik haklar ve özgürlüklerden söz edilmez hale gelinmiştir. Muhalif bütün kesimlere yönelik hukuksuz baskılar artırılarak sürdürülmektedir. Ülkenin kaynakları eşit ve adil bir biçimde bölüşmek ve insanca yaşamak yerine, belli bir zümreye peşkeş çekilmektedir.”

YASAL GÜVENCE TALEBİ

Emekliler, taleplerini ise şöyle sıraladı:

“Emeklilerin sendikal örgütlenmesinin bir hak olduğu gerçeğiyle, sendikalarımızın yasal güvenceye kavuşturulmasını, ILO ve diğer uluslararası sözleşmelere uyulmasını, en düşük emekli maaşının açlık sınırının üstüne çıkarılmasını, tüm emeklilere yılda dört maaş ikramiye verilmesini, emekli maaşları bağlanırken çalışırken aldığı maaşın yüzde 75'ten az olmamasını, sağlıkta yapılan kesintilerin durdurulmasını, intibak yasasının bir an önce çıkarılmasını istiyoruz.”