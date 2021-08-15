Milyonlarca çalışan hibrit çalışma olmazsa istifa edecek

Salgın dünyada işgücü dinamiklerini de altüst etti. Evden çalışma milyonlarca insanın işverenle olan bağını gevşetirken, yükselen hak arama duygusu da çözüm arayışlarını gündeme getiriyor. Bu da çalışanların işverenlerini mesailerinin büyük bir kısmını uzaktan yapmaya (hibrit yöntem) zorlamaya sevk ediyor.



ABD'de çalışanların yüzde 40'ı önümüzdeki aylarda iş değiştirmeye hazırlanırken, 9.2 milyon iş açığı olmasına karşın başvuru olmaması da dikkat çekiyor. Nisan ayında istifa edenlerin sayısının son 20 yılın rekorunu kırarak 4 milyon yükselmesi kritik bir sinyal veriyor.

İSTİFA BASKISI

Uluslararası veri şirketi Morning Consult'ın yaptığı ankete göre, çalışanların yüzde 40'ı, mesailerin bir kısmının uzaktan çalışmaya dönüştürülmezse istifa edeceğini belirtti. Bu baskıdan dolayı ofislerin tabanlı şirketlerin büyük bir kısmı, çalışanların istedikleri zaman çalışmasına olanak tanıyan esnek programlar ve zamanlarını ofis ve uzaktan çalışma arasında böldükleri hibrit düzenlemeler sunuyor.

Boston teknoloji girişimi Mainstay'da insan operasyonlarından sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Adrienne Barnard, birçok çalışanın evden çalışma sırasında şirketlerinin öğle yemeği hizmetini bırakmasından memnuniyetsizlik duyduğunu söylüyor. Barnard, “Bu çalışanların bazıları ‘Bana ihtiyacın var ve ben ayrılırsam yerime birisini bulman zor olacak' diye düşünüyor” diyor.

HAFTADA DÖRT GÜN ÇALIŞMAYA YEŞİL IŞIK

Uzmanlar, bu süreçte haftada 4 gün çalışma modelinin yaygınlaştığını vurguluyor. İzlanda'daki yüksek profilli bir test, haftada 4 gün çalışan işçilerin aynı derecede üretken olduklarını ortaya çıkardı. Humu'nun CEO'su ve Google'ın eski insan operasyonlarından sorumlu başkan yardımcısı Laszlo Bock, “Yapabileceğiniz en büyük şey, işi anlamlı kılmaktır” diyor. Ayrıca, yöneticilerin çalışanı rahatsız eden sorunların çözümü için onlarla diyalog kurması gerekiyor.

ÜRETKENLİK TANIMINI SİL BAŞTAN DEĞİŞTİRDİ

Yöneticilere koçluk yapan Kerry Sulkowicz, çalışanların değerinin salgında daha çok anlaşıldığını belirterek, yöneticilerin ihtiyaç duydukları çalışanları elde tutmak için şirketlerinin uygulamalarını yeniden gözden geçirmek zorunda olduklarına da dikkat çekiyor. Kabul etmek gerekir ki, şimdiye kadarki tüm kariyerleri insanların üretken olmak için ofiste olmaları gerektiği fikrini pekiştirmekle geçmiş pek çok yönetici için bu kolay bir süreç değil. Çünkü uzaktan çalışma üretkenliğin de tanımını önemli ölçüde yeniden şekillendirmiş durumda.

(Nuray Tarhan /Sözcü)