Milli Savunma Üniversitesinde hangi bölümler var?

MSÜ bölümlerinin sivil üniversitelerden tek farkı, bu bölümlerin askeri alanda eğitim vermesi ve profesyonel subay ve astsubay yetiştirmesidir.Yani devletin rütbeli asker ihtiyacını karşılayacak olmasıdır. Bu bölümlerden mezun olan öğrencilerin avantajı, standart fakülte diplomasının yanı sıra okullarına göre subay veya astsubay diploması da alırlar.

MSÜ BÖLÜMLERİ

KARA HARP OKULU DENİZ HARP OKULU HAVA HARP OKULU KARA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU DENİZ ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU HAVA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU BANDO ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU

1. Kara Harp Okulu Bölümleri

Kara Harp Okulunu tercih eden aday,

Endüstri ve Sistem Mühendisliği,

Elektronik Mühendisliği,

Makine Mühendisliği,

Bilgisayar Mühendisliği,

İnşaat Mühendisliği,

Uluslararası İlişkiler,

İşletme ve Yönetim Bilimleri,

Strateji ve Güvenlik

Tarih

bölümlerinde okuyabilir.

2. Deniz Harp Okulu Bölümleri

Deniz Harp Okulunu tercih eden aday,

Endüstri Mühendisliği,

Makine Mühendisliği,

Gemi İnş. ve Gemi Makineleri Mühendisliği,

Bilgisayar Mühendisliği,

Elektrik - Elektronik Mühendisliği

bölümlerinde okuyabilir.

3. Hava Harp Okulu Bölümleri

Hava Harp Okulunu tercih eden öğrenciler,



Hava Harp Okulunu tercih eden aday, Elektronik Mühendisliği,

Bilgisayar Mühendisliği,

Endüstri Mühendisliği,

Havacılık ve Uzay Mühendisliği

bölümlerinde okuyabilir.

4. Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu Bölümleri

Mezun olduktan sonra astsubay çavuş rütbesine sahip olan Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu öğrencileri:

İşletme Yönetimi,

Elektrik,

Elektronik Haberleşme Teknolojisi,

Uçak Teknolojisi,

Otomotiv Teknolojisi,

Mekatronik,

Bilgisayar teknolojisi,

Yapı Tesisat Teknolojisi,

İnşaat Teknolojisi

bölümlerinde okuyabilir.

5. Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu Bölümleri

Yüzer veya kara birliklerinde görevlendirilecek olan mezunlara, görevlerini yapabilecek seviyede mesleki pratik bilgi ve beceriyi kazandırmayı amaçlayan Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu bölümleri:

Gemi Makineleri,

Elektrik,

Büro yönetimi,

Elektronik Teknolojisi,

Uçak Teknolojileri,

Deniz Ulaştırma ve İşletme,

İşletme Yönetimi,

Bilgisayar Programcılığı

6. Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu Bölümleri

HAMYO'da öğrencilere uçak türüne göre gövde, mekanik sistemler ve motor eğitimlerinin yanı sıra hava trafik kontrolü ve büro hizmetleriyle ilgili de eğitim verilmektedir.

Bu eğitimlerin verildiği HAMYO bölümleri:

Mekanik Uçak Teknolojisi,

Aviyonik Uçak Teknolojisi,

Güvenlik ve Koruma,

Elektrik,

Hava Trafik Kontrol,

Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı,

Bilgisayar Programcılığı,

Elektronik Haberleşme Teknolojisi,

Lojistik,

İnşaat Teknolojisi,

Otomotiv Teknolojisi

Mekatronik

7. Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu Bölümleri

Güzel sanatlar liselerinden mezun olan ve müzik kariyerini askeri çatı altında sürdürmeyi hedefleyen adayın tercih edebileceği Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu bölümlerinde aday, enstrümantal yeteneklerini askeri repertuarla birleştirerek çeşitli eğitimler görmektedir. BAMYO bölümleri: