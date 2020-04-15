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Milli Piyango ve Hitay Holding’den Milli Dayanışma Kampanyası’na çekilişli destek

T.C. Cumhurbaşkanlığı’nın Milli Dayanışma Kampanyası’na destek amacıyla Hitay Holding ve Milli Piyango iş birliğiyle düzenlenen çekilişe katılanlar iki adet BMW 320i model otomobilden birini kazanma şansı yakalayacak. Çekilişin biletleri, 15 Nisan – 15 Mayıs tarihleri arasında şans oyunları platformu Bilyoner üzerinden yalnızca online olarak satışa sunulacak. Elde edilecek gelirlerin tamamı Milli Dayanışma Kampanyası’na aktarılacak. Hitay Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emin Hitay, Milli Piyango ile iş birliği içinde düzenlenen çekilişin, yaptıkları 1 milyon TL değerindeki bağışa halkın katılımını sağlamak ve Milli Dayanışma Kampanyası için daha büyük fon oluşturmak amacıyla düzenlendiğini söyledi.

Milli Piyango ve Hitay Holding’den Milli Dayanışma Kampanyası’na çekilişli destek

T.C. Cumhurbaşkanlığı’nın Milli Dayanışma Kampanyası’na destek amacıyla Hitay Holding ve Milli Piyango iş birliğiyle düzenlenen çekilişe katılanlar iki adet BMW 320i model otomobilden birini kazanma şansı yakalayacak. Çekilişin biletleri, 15 Nisan – 15 Mayıs tarihleri arasında şans oyunları platformu Bilyoner üzerinden yalnızca online olarak satışa sunulacak. Elde edilecek gelirlerin tamamı Milli Dayanışma Kampanyası’na aktarılacak. Hitay Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emin Hitay, Milli Piyango ile iş birliği içinde düzenlenen çekilişin, yaptıkları 1 milyon TL değerindeki bağışa halkın katılımını sağlamak ve Milli Dayanışma Kampanyası için daha büyük fon oluşturmak amacıyla düzenlendiğini söyledi.

15 Nisan 2020 Çarşamba 15:10
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Milli Piyango ve Hitay Holding’den Milli Dayanışma Kampanyası’na çekilişli destek

HİTAY HOLDİNG, ‘MİLLİ DAYANIŞMA KAMPANYASI’NA 1 MİLYON LİRALIK ÇEKİLİŞLE KATILIYOR

Hitay Holding, Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında, ihtiyaç sahibi vatandaşlara ilave destekler sunmak amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından “Biz Bize Yeteriz” sloganıyla başlatılan ‘Milli Dayanışma Kampanyası’na 1 milyon liralık bağış ile çekiliş başlatarak katılıyor. Halkın katılımını artırmak amacıyla düzenlenecek olan çekilişe katılanlar iki adet BMW 320i model otomobilden birini kazanma şansı yakalayacak. Çekilişte elde edilen gelirlerin tamamı Milli Dayanışma Kampanyası’na aktarılacak. Hitay Holding ve Milli Piyango iş birliğiyle 15 Nisan – 15 Mayıs 2020 tarihleri arasında düzenlenecek çekilişin biletleri, şans oyunları platformu Bilyoner üzerinden yalnızca online olarak satışa sunulacak.

5 TL’ye lüks otomobil kazanma şansı

Hitay Holding, Covid-19 nedeniyle topyekûn mücadeleye giren Türkiye’nin yaşadığı bu zor günlerin atlatılmasına 1 milyon TL değerinde iki adet BMW 320i model otomobil bağışlayarak destek oluyor. Hitay Holding’in Bilyoner üzerinden düzenlediği ve BMW 320i kazanma şansı sunacak olan çekilişe vatandaşlar yalnızca 5 TL’lik online bilet alarak katılabilecek. Üstelik şansı artırmak için birden fazla bilet almak da mümkün olacak. Çekilişin bağış amacıyla düzenlenmesi nedeniyle kazanan talihliler otomobil için hiçbir vergi ödemeyecek. Biletler Bilyoner üzerinden 15 Nisan – 15 Mayıs 2020 tarihleri arasında online olarak satılacak ve kazananlar, 16 Mayıs 2020 tarihinde halka açık olarak noter huzurunda gerçekleşecek çekilişte belirlenecek.

Amaç yardımların katlanarak artması

Tüm gelirinin Milli Dayanışma Kampanyası’na bağışlanacağı çekilişin tanıtımı 15 Nisan’da Hitay Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emin Hitay ile Milli Piyango Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı Ergun Gürel’in düzenlediği online basın toplantısıyla yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” sloganıyla başlatılan ‘Milli Dayanışma Kampanyası’na, halkın katılımını artırarak daha büyük bir fon oluşturmak üzere yola çıktıklarını belirten Emin Hitay, şunları söyledi:

“Hitay Holding olarak, bir kurumun içinde bulunduğu toplum kadar güçlü olduğu inancıyla zor zamanlarda devletimizle dayanışma içinde olmayı ve toplumu desteklemeyi öncelikli görevimiz kabul ediyoruz. Bu bakış açısıyla, milletimize karşı duyduğumuz sorumlulukları yerine getirmek üzere, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası’na katkıda bulunuyoruz. Bu amaçla Milli Dayanışma Kampanyası için bağışladığımız 1 milyon TL değerinde ki iki adet otomobili halka açık olarak çekilişe sunuyoruz. Milli Piyango ile iş birliği içinde düzenlenen çekilişin amacı, yaptığımız 1 milyon TL değerindeki bağışa halkın katılımını sağlamak ve Milli Dayanışma Kampanyası için daha büyük fon oluşturmaktır. Elde edilen gelirin tamamı Milli Dayanışma Kampanyası’na aktarılacak. Dayanışma ve iş birliği ile her türlü zorlukla mücadeleden başarıyla çıkacağımıza inanıyorum. Çekilişin milletimize hayırlı olmasını diliyorum.”

“Biz bize yeteriz”

Milli Piyango Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı Ergun Gürel ise çekilişle ilgili şunları söyledi:

“Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı "Biz bize yeteriz" kampanyasına kurum olarak katkı vermekten mutluluk duyarız. İdaremizin düzenlediği bu eşya piyangosuna ikramiye olarak iki otomobil bağışlayan Hitay Holding’e, bilet satışlarını yapacak olan sanal bayimiz Bilyoner’e çok teşekkür ederiz. İdaremiz benzer kampanyaları işbirlikleri içinde düzenlemeye hazırdır. İlgilenen tüm işadamlarımızdan, firmalardan katılım bekliyoruz. Bu ilk kampanyamız herkese hayırlı olsun.”

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