Milli gelire 4,6 milyon TL’lik katkı

Eczacıların işlerini kolaylaştıran yapay zeka destekli Novadan’da eczanelerde son kullanma tarihi yaklaşan yüksek stoklu ürünler için takas sistemi bulunuyor. Novadan bu sayede hem milli geliri hem çevreyi hem de yapılan yatırımı koruyor. Eczane stoklarındaki ilaç dışı sağlık ürünlerinin son kullanma tarihi dolmadan takas edilmesine olanak sağlayan yerli girişim, şimdiye kadar 4,6 milyon TL'yi ekonomiye kazandırdı.

Eczanelerin ortalama kaybı 20 bin TL

Faaliyete başlamasından 4 ay sonra, 2 milyon TL yatırım alarak 10 milyon TL değerlemeye ulaşan Novadan’ın Kurucu Ortaklarından Haki Poyraz, takas sisteminin ülke ekonomisinde ve pazarda sağladığı değeri şu sözlerle vurguladı: “Eczaneler miadı dolmuş ürünlerden dolayı yılda ortalama 20 bin TL kaybediyor. Bu sorunu çözmeye odaklanarak geliştirip kullanıma sunduğumuz takas sistemimizle şimdiye kadar 4,6 milyon TL’yi ekonomiye kazandırdık. Anne bebek ürünleri, besin takviyeleri, dermokozmetik gibi ilaç dışı kategoride yıllık 1,5 milyar dolarlık bir pazar var. Pazarın yüzde 80’den fazlası ise ithal. Takas sistemi ile pazara kazandırdığımız her ürün ekonomi için önemli bir değer.”

17 bin eczacı yapay zekayla tanışacak

Haziran 2020’de KOSGEB tarafından Ar-Ge inovasyon desteğini alarak faaliyete başlayan Novadan, Türkiye genelinde hizmet veren 26 bin 700 eczaneden 2 binine hizmet veriyor. Eczanelerin ihtiyaçlarını analiz ederek, en uygun sağlık ürünlerini, en doğru zamanda ulaşmalarını sağlayan platform, 2021 sonuna kadar bu sayıyı 17 bine çıkarmayı hedefliyor.