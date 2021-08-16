Milletvekili Kâhtalı: "Son iki yıldır kayısıya fiyat anlamında istikrar geldi"

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kâhtalı, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin kayısı alımı ile birlikte son iki yıldır kayısıya fiyat istikrarı geldiğini ifade ederek, bu durumun çiftçileri memnun ettiğini söyledi.

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kâhtalı, AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır ile birlikte Malatya Ticaret Borsasını ziyaret ederek, tarım ve hayvancılıkla ilgili yapılan çalışmalar hakkında istişarelerde bulundu. Ziyarette konuşan Milletvekili Kâhtalı, Malatya’nın önemli bir tarım ve hayvancılık kenti olduğunu ifade ederek, son yıllarda kayısıya yönelik yapılan yatırımlarla kayısının hak ettiği değeri bulduğunu söyledi. Kâhtalı, "Malatya’da 50 bin ÇKS kayıtlı çiftçimiz var. Malatya olarak tarım ve hayvancılıkta Türkiye’de önemli bir konumdayız. Malatya 115 ülkeye kayısı ihraç ediyor. 291 milyon dolar da bir girdi sağlanıyor. Yani ülkeye önemli oranda bir döviz girdisi sağlıyoruz, o yüzden kayısı bizim için çok önemli. Son 2 yıldır kayısıya fiyat anlamında istikrar geldi. Bu anlamda birçok yatırım yaptık ve çiftçimize güzel imkânlar sunduk. Şimdi artık çiftçimiz rahat bir şekilde ürününü lisanslı depoya bırakabiliyor bunun karşılığında destekler de alıyor. Mesela çiftçimize depo kira desteği vereceğiz, üreticilere nakliye desteği vereceğiz. Yine üreticilerin analiz desteğini gerçekleştiriyoruz. Bunun yanında ürününü getirip buraya bırakan vatandaşlarımıza faizsiz destekler vereceğiz. Bunlar çok önemli şeyler. Toprak Mahsulleri Ofisinin kayısı alması kayısıda fiyat istikrarını sağladı. Geçen yıl 4 numara kayısı 21 liradan satılıyordu, Allah’a hamdolsun bu yıl pazarda gerçekleşen fiyat 28-30 lira bandında. Bu önemli bir rakam, inşallah daha da iyiye gidecektir diye umuyorum. Çiftçimizin şu andaki memnuniyetini görüyoruz. Kayısıya olan desteğimiz devam edecek" dedi.

"Maliyetleri düşüreceğiz"

Üretim maliyetlerinin arttığının farkında olduklarını aktaran Kâhtalı, çiftçilerin sorunlarını azaltma konusunda ellerinden geleni yapacaklarını dile getirerek, "Hayvancılık konusunda Malatya artık önemli bir noktada. Birçok üreticimiz büyükbaş hayvancılıkla uğraşıyor ve bu hayvanların yem ihtiyacının karşılanması gerekiyor. Bu noktadaki gayretlerimiz devam ediyor. İnşallah bu sorunu da çözeceğiz. Üreticinin uygun fiyatla yem almasını sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan’ın borsaya 2 yıl içerisinde önemli bir ivme kazandırdığını belirten Kâhtalı, Özcan’a teşekkür etti. Milletvekili Çakır ise, Malatya Ticaret Borsası’nın piyasayı iyi takip etmesi ve üzerine düşen görev ve sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirmesinin kendilerini mutlu ettiğini vurgulayarak, "Kayısı ile alakalı Malatya çok önemli mesafeler aldı. Herkesin malumu bir kuraklık dönemi geçiriyoruz. Bu çiftçimiz ve üreticimiz için sıkıntı oluşturuyor. Bu konuda neler yapabiliriz bunları tartışacağız. Yine yem ve gübrede maliyetlerin yüksekliği konusunda sorunlar var. Çiftimizin ve üreticimizin beklentileri var. Bu soruları ilgili yerlere taşıyıp bunları çözmeye çalışacağız" diye konuştu. Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan ise, kayısıdaki son durumu paylaşarak, "Kayısı hasadımız sona erdi. 10 Mayıs’ta bir zirai don yaşanmış ve kayısıda bazı sıkıntılar meydana gelmişti. Dolayısıyla hasatta erken sona erdi. Yaş kayısı ihracatımıza bu yıl rutin olarak devam ettik, bir sıkıntımız yok. Özellikle meyve suyu konsantre ürününde de çok başarılı bir yılı geride bıraktık. En son 4 ile 5 lira arasında konsantre ürün satışı gerçekleştirdik. Bu bölgede konsantre fabrikalarımız 7 bin tona yakın bir ürün temini gerçekleştirdi" şeklinde konuştu.