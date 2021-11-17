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Millî Eğitim Bakanlığı ve Turkcell’den geleceğin yazılımcıları için istihdam seferberliği

Turkcell, ‘Geleceği Yazanlar-Gençlere Yatırım, Geleceğe Yazılım’ Programı’yla yeni bir eğitim ve istihdam seferberliği başlattı. Millî Eğitim Bakanlığı ve Turkcell iş birliğiyle hayata geçirilen bu mesleki eğitim programıyla, üniversite son sınıf öğrencileri ve mezunlara yazılım teknolojileri alanında eğitim, sertifikasyon ve istihdam imkânı sağlanacak.

Ekonomi 17.11.2021, 14:11
Millî Eğitim Bakanlığı ve Turkcell’den geleceğin yazılımcıları için istihdam seferberliği

Turkcell, ‘Geleceği Yazanlar-Gençlere Yatırım, Geleceğe Yazılım’ Programı’yla yeni bir eğitim ve istihdam seferberliği başlattı. Millî Eğitim Bakanlığı ve Turkcell iş birliğiyle hayata geçirilen bu mesleki eğitim programıyla, üniversite son sınıf öğrencileri ve mezunlara yazılım teknolojileri alanında eğitim, sertifikasyon ve istihdam imkânı sağlanacak.

Turkcell, hayata geçirdiği eğitim programlarıyla Türkiye’nin nitelikli iş gücüne katkıda bulunmaya devam ediyor. Millî Eğitim Bakanlığı ile Turkcell arasında imzalanan protokol kapsamında; gençlerin yazılım dünyasına hazırlanması, kodlama alanında yüksek yetkinliklere sahip olması ve bu sayede yerli yazılım ekosistemine nitelikli iş gücünün kazandırılması amaçlanıyor. ‘Geleceği Yazanlar - Gençlere Yatırım, Geleceğe Yazılım’ Programı’nı tamamlayan ve sınavları başarıyla geçen genç yazılımcılar, operatörün yazılım şirketi Atmosware’in yanı sıra şirket ve grup şirketlerinde çalışma fırsatına sahip olacak. Katılımcılar, eğitim sonunda hak kazanacakları mesleki yeterlilik sertifikalarıyla farklı şirketlerde de istihdam konusunda önemli bir avantaj elde edecekler. Konuyla ilgili düzenlenen protokol imza törenine Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın yanı sıra Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu katıldı.

Bakan Özer: “Gençlerimizi ‘Geleceği Yazanlar - Gençlere Yatırım, Geleceğe Yazılım’ Programı’na katılmaya davet ediyoruz”

İmza töreninde konuşan Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Bakanlık olarak mesleki eğitime verdikleri öneme vurgu yaparak şunları söyledi: “Özellikle Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin, tüm Türkiye’de iş gücü piyasasının talep ettiği becerilere sahip olması ve nitelikli insan kaynağı yetiştirmesi konusunda son yıllarda önemli çalışmalar gerçekleştirdik. Cumhurbaşkanımızın geçtiğimiz aylarda Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi Kapanış ve 50 AR-GE Merkezi Açılış Töreni’nde paylaştığı gibi, lise ve üstü eğitim diploma yeterliliğine sahip gençlerimizin iş gücü piyasasına geçişleri için Mesleki Eğitim Merkezlerinde esnek bir yapı oluşturduk ve iş gücü piyasasının ihtiyacı olan insan kaynağının kısa sürede karşılanmasıyla ilgili önemli bir düzenlemeyi hayata geçirdik. Bugün bunun ilk adımını da Turkcell ile atıyoruz. Bu 6 aylık program sonunda gençlerimizin yazılım alanında istihdam edilmesiyle ilgili süreci başlatacağız. 2022 yılından itibaren ise Türkiye’nin yazılımda iddialı bir ülke olması ve insan kaynağı ihtiyacımızın karşılanması adına dev bir hamle gerçekleştirerek bu programı tüm lise mezunlarına açacağız. Tüm gençlerimizi ‘Geleceği Yazanlar - Gençlere Yatırım, Geleceğe Yazılım’ Programı’na katılmaya davet ediyoruz".

Vali Yerlikaya: "Yerli ve milli yazılımın bize aite olması gerekiyor"

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ise, "İstanbul aynı zamanda bir eğitim şehridir. Öğrenciler 8 hafta eğitim gördü. Şimdi ara tatildeler. Yüz yüze eğitimde de mükemmel ilerliyoruz. Teknolojinin, dijitalin ve bilimin en uç noktaya geldiği bir zamandayız. Herkesin teknolojiyle mücadele ettiği bir ortamda yazılımın önemi büyük. Özellikle yerli ve milli yazılımın bize aite olması gerekiyor. Bunun en güzel örneğini savunma sanayimizde görüyoruz" diye konuştu.

Bülent Aksu: “Bakanlığımızın yeni mesleki eğitim programında ilk proje paydaşı olmaktan kıvanç duyuyoruz”

Millî Eğitim Bakanlığı ile imzalanan protokolün, Türkiye’nin yazılımcı ihtiyacının karşılanması noktasında bir ilk olduğunun altını çizen Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu, “Millî Eğitim Bakanlığımız, günümüz dünyasının ihtiyaçları kapsamında mesleki eğitimde de bazı değişiklikler yapıyor. Şirket olarak, ülkemizin dijitalleşme yolculuğunda üstlendiğimiz öncü ve etkin rolümüzle Bakanlığımızın bu yeni mesleki eğitim programında ilk proje paydaşı olmaktan kıvanç duyuyoruz. Bugün bu projeyle hem ülkemizin hem de şirketin yazılımcı alanındaki ihtiyacını karşılayabilmek için somut ve önemli bir adım atıyoruz. Geleceği Yazanlar - Gençlere Yatırım, Geleceğe Yazılım Projesi; gençlerimize istihdamın kapılarını açacak yüksekokul seviyesinde bir mesleki eğitim ve sertifikasyon programı olmasıyla Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyor. İstihdam garantili bu mesleki eğitim projemizin ilk müjdesini kamuoyuyla paylaşan ve başından beri bu konuda bizlere destek vererek yol gösteren Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Ayrıca ülkemiz için kritik öneme sahip bu projede birlikte çalışma fırsatı ve önceliği tanıdıkları için Millî Eğitim Bakanımıza ve Bakanlığımıza bir kez daha teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki dönemde de gençlere teknoloji alanında kariyer fırsatı sunacak örnek projeler geliştirmeye ve ülkemize katkı sağlamaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Eğitim programı 6 ay sürecek

Şirketin kurumsal birikimini yansıtan ve Turkcell Akademi tarafından hazırlanan programa lisans ve lisansüstü öğrencileri ile mezunları katılabilecek. Başvurusu kabul edilen katılımcılara ‘Geleceği Yazanlar Platformu’ üzerinden online eğitimler verilecek. Eğitimleri başarıyla tamamlayan katılımcılar daha sonra teknik test ve mülakat sürecine girecek. Bu aşamayı geçen katılımcılar 6 ay sürecek bir bootcamp programına alınacak.

Program süresince online ve sınıf içi eğitimlere katılacak gençlere aynı zamanda bire bir mentorluk desteği verilecek. Ayrıca bu kapsamda şirkette iş başında eğitim de alma şansı yakalayacak olan katılımcılar, programı tamamlamalarının ardından, gerçekleşecek sınavlarda başarılı oldukları takdirde Turkcell ve grup şirketlerinde tam zamanlı çalışma fırsatına kavuşacak.

6 farklı odakta yazılım eğitimleri

6 ay sürecek bootcamp programında katılımcılara 6 farklı odakta eğitim ve gelişim imkânları sunulacak. Bu eğitimler şunlardan oluşuyor: Swift Developer, Kotlin Developer, Java Developer, Net Developer, Data Scientist, Applications Operations.

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