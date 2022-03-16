banner528

banner526

banner527

banner420

banner547

Son Dakika
Galatasaray, Barcelona’yı konuk edecek
Galatasaray, Barcelona’yı konuk edecek
Benzin ve motorinde beklenen büyük indirim bugün geldi!
Benzin ve motorinde beklenen büyük indirim bugün geldi!
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları
Amerika'dan Ukrayna'ya büyük yardım!
Amerika'dan Ukrayna'ya büyük yardım!

Mikrofiber filtreli çamaşır makinesi su kaynaklarını koruyor

Her yıl yarım milyon ton mikrofiberin denizlere karışmasının oluşturduğu tehditten yola çıkarak geliştirilen mikrofiber filtreli çamaşır makinesi, teknolojisiyle su kaynaklarını koruyor. Dünya Su Günü’ne yaklaşılan bu günlerde suyun önemine dikkat çeken Vestel, yeni teknolojisiyle hem doğayı hem de insan sağlığını koruyor.

Ekonomi 16.03.2022, 11:49
Mikrofiber filtreli çamaşır makinesi su kaynaklarını koruyor

Her yıl yarım milyon ton mikrofiberin denizlere karışmasının oluşturduğu tehditten yola çıkarak geliştirilen mikrofiber filtreli çamaşır makinesi, teknolojisiyle su kaynaklarını koruyor. Dünya Su Günü’ne yaklaşılan bu günlerde suyun önemine dikkat çeken Vestel, yeni teknolojisiyle hem doğayı hem de insan sağlığını koruyor.

Vestel, sürdürülebilir ve ekosisteme saygılı üretim yöntemlerinin yanı sıra geliştirdiği teknolojilerle doğal kaynaklar üzerindeki baskının azaltılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştiriyor. Yapılan şirket açıklamasına göre su kaynaklarının korunması, karbon azaltımı, enerji verimliliği, atıkların azaltılması, çevreci ürünlerin geliştirilmesi gibi alanlara katkı sağlayan Ar Ge, girişimcilik ve inovasyon çalışmaları gerçekleştiren Vestel, iklim kriziyle gönüllü olarak mücadele ediyor.

158 ülkeye ulaştırdığı teknolojisiyle bireylerin hayatına dokunurken aynı zamanda karbon ayak izlerinin de azaltılmasına destek oluyor. Günümüzde okyanuslarda kişi başı 200 milyon mikrofiber parçacık olduğu tahmin ediliyor. Gıda zincirine karışarak insan vücudu için de tehlike oluşturan bu parçacıkların yüzde 35’i çamaşır makinesi kaynaklı. 5 kilogramlık çamaşırdan yaklaşık 700 bin mikrofiber parçacık çıkabiliyor. Sonuç olarak her yıl yarım milyon ton mikrofiber, atık su arıtma tesislerince de ayrıştırılamadığından su kaynaklarına karışıyor. Avrupa’da mikrofiber filtre kullanımı ile ilgili regülasyon çalışmaları devam ederken bu soruna kalıcı bir çözüm üretmek için harekete geçen Vestel, ilk kendinden mikrofiber filtreli çamaşır makinesi geliştirdi. Dünya Su Günü’ne yaklaştığımız bu günlerde suyu korumaya dikkat çeken Vestel, geliştirdiği teknoloji ile hem doğayı hem insan sağlığını koruyor.

Tüm faaliyetlerini sürdürülebilirlik ekseninde şekillendirdiklerini belirten Vestel CEO’su Turan Erdoğan, “Vestel fabrikalarında sürdürülebilir yöntemlerle ürettiğimiz teknolojiyi, insanlar ve doğa için fayda oluşturacak şekilde tasarlıyoruz. Bu alandaki öncü konumumuz ve vizyoner yaklaşımımızla uluslararası saygın test kuruluşları tarafından ‘rekortmen’ olarak nitelendirilen onlarca çevre dostu ürün geliştirdik. Birleşmiş Milletler tarafından belirlenen Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na sağladığımız katkıyı sürekli artırıyor, sürdürülebilir geleceği inşa etmek için çalışıyoruz. Bu çalışmalarımıza bir yenisini daha ekleyerek, henüz Avrupa’da regülasyon çalışmaları devam ederken geliştirdiğimiz mikrofiber filtreli çamaşır makinemizle doğa için oluşturduğumuz pozitif değeri artırdık. Sürdürülebilirlik alanında sorumluluk almaya ve çevre odaklı ürünler geliştirmeye devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.

Yorumlar (0)
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 29 70
2. Konyaspor 29 55
3. Fenerbahçe 29 50
4. Başakşehir 29 47
5. Alanyaspor 29 46
6. Hatayspor 29 46
7. Adana Demirspor 29 45
8. Beşiktaş 29 45
9. Karagümrük 29 40
10. Kayserispor 29 38
11. Galatasaray 29 38
12. Antalyaspor 29 38
13. Sivasspor 29 37
14. Gaziantep FK 29 37
15. Kasımpaşa 29 35
16. Giresunspor 29 35
17. Altay 29 29
18. Göztepe 29 27
19. Rizespor 29 23
20. Ö.K Yeni Malatya 29 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 27 58
2. Ümraniye 27 55
3. Bandırmaspor 27 46
4. İstanbulspor 26 46
5. Eyüpspor 27 45
6. Erzurumspor 27 44
7. Samsunspor 26 39
8. Adanaspor 27 37
9. Manisa Futbol Kulübü 27 36
10. Boluspor 26 35
11. Keçiörengücü 26 34
12. Tuzlaspor 26 34
13. Gençlerbirliği 26 33
14. Kocaelispor 26 32
15. Menemen Belediyespor 27 32
16. Denizlispor 27 30
17. Altınordu 27 28
18. Bursaspor 26 25
19. Balıkesirspor 26 11
Takımlar O P
1. M.City 29 70
2. Liverpool 28 66
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 26 51
5. M. United 29 50
6. West Ham United 29 48
7. Wolverhampton Wanderers 29 46
8. Tottenham 27 45
9. Aston Villa 28 36
10. Southampton 29 35
11. Crystal Palace 29 34
12. Leicester City 26 33
13. Brighton 28 33
14. Newcastle 28 31
15. Brentford 29 30
16. Leeds United 29 26
17. Everton 26 22
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 28 66
2. Sevilla 28 56
3. Barcelona 27 51
4. Atletico Madrid 28 51
5. Real Betis 28 49
6. Real Sociedad 28 47
7. Villarreal 28 45
8. Athletic Bilbao 28 40
9. Valencia 28 37
10. Celta Vigo 28 35
11. Osasuna 28 35
12. Espanyol 28 33
13. Rayo Vallecano 27 32
14. Elche 28 32
15. Getafe 28 28
16. Mallorca 28 26
17. Granada 28 25
18. Cadiz 28 24
19. Deportivo Alaves 28 22
20. Levante 28 19