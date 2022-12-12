Mikro kredi desteğiyle ev hanımıyken iş kadını oldu: Ürettiği çantaları 22 ülkeye ihraç etti

Kırıkkale’de devletin verdiği mikro krediyle kendi işini kuran girişimci Feray Soyalp, e-ticaret ağı sayesinde ürettiği av malzemesi çantalarını iç piyasanın yanı sıra, 22 farklı ülkeye ihraç etti.

Kırıkkale’de yaşayan girişimci kadın Feray Soyalp (43), devletin ev hanımlarına yönelik verdiği mikro krediyle tanıştıktan sonra hayatı değişti. Ev hanımıyken iş insanı olan girişimci kadın Soyalp, açtığı imalathane tesisinde 460 çeşit çanta üretti. İş yerinde eşi Murat Soyalp (49) ile birlikte çalışan girişimci kadın, kurduğu e-ticaret ağı sayesinde iç piyasanın yanı sıra, şu ana kadar 22 ülkeye av ve kamp çantası ihracatı yaptı. Feray Soyalp, 2010 yılında Kırıkkale Valiliği’nin ev hanımlarına yönelik verdiği mikro kredi desteğiyle iş hayatına başladığını söyledi.

"Kredimi ödedikten sonra ikinci bir kredi daha verdiler"

Sosyal medya üzerinden taleplerin geldiğini ifade eden Soyalp, "Küçük altın keseleri, bozuk para cüzdanları ve kalemlikler dikiyordum. Kredimi ödedikten sonra ikinci bir kredi daha verdiler. O parayla biraz daha makine ve malzeme aldım. Eşime olta çantası diktim. Sosyal medyadan çok fazla talep geldi. Bu talebin sebebi de Çin’den gelen dayatma ürünlere göre daha mantıklı buluyordu müşteriler beni. Çünkü çanta üzerinde oynama yapabiliyordum. ’2 santim daha uzun olabilir mi, daha yüksek olabilir mi, daha geniş olabilir mi, kırmızı yapar mısın, yeşil yapar mısın’ diye istedikleri talepleri bana iletebildikleri için büyük bir müşteri potansiyelim oldu" dedi.

"Zorlanmadan hemen hibe desteğimi aldım"

460’ın üzerinde çanta modeli tasarladığını belirten Soyalğ, "KOSGEP İl Müdürlüğü’ne gittim, hiç zorluk çıkartmadılar. Çok güzel karşıladılar, ’benim hayallerim var, beni bir dinleyin’ dedim. Müdür bey sağ olsun beni dinledi, ’çok mantıklı, çok güzel bir iş planın var’ dedi. Zorlanmadan hemen hibe desteğimi aldım. Makinelerim kuruldu. İnternet sitelerim var. Tüm ürünlerime internet sitelerinden herkes ulaşabiliyor. Ayrıca 460’ın üzerinde modelim var. Renkler, ebatlar kombinasyonlarla beraber bunların modelleri kalıpları bana ait. Ticaret İl Müdürlüğü’müzün yapmış olduğu bir toplantıya davet edildim. Bu davette bana komisyon bedellerinin olmadığını, bazı sitelerde komisyon bedellerinin indirim olduğunu kargo ücretinin bir miktarını devletin karşıladığını Başlangıç süre içerisinde birkaç ay vergiden muaf olduğumu öğrendim. Bu şekilde ticarete başladım" diye konuştu.

"Ben evde oturup ev hanımlığı yaparken devlet personelini bana gönderdi"

Şimdiye kadar 22 ülkeye çanta ihracatını yaptığını anlatan Soyalp, "Bütün satış platformlarında mağazaların var. Şu ana kadar 22 ülkeye ürün ihracatı yaptım. Geçen haftalarda Almanya’ya gönderdim. Daha öncesinde Gürcistan’a, Bulgaristan’a, Kıbrıs’a ürünlerim gitti. Mağazamdaki ürünlerim dünyanın bir çok ülkesine açık. Devlet hep bize geldi. Ben evde oturup ev hanımlığı yaparken devlet personelini bana gönderdi. ’Böyle bir kredimiz var. Ticarete yönel’ dedi. Her seferinde devletin görevlendirdiği kişiler hep beni buldu. Devletime teşekkür ederim" ifadesini kullandı.