Mikro İşletmeler Destek Paketi, KOBİ'lere can suyu olabilir
Kamu bankaları, KOBİ'lere yönelik Mikro İşletmeler Destek Paketi'ni hayata geçirdi. Açıklanan paketin işletmeler tarafından doğru şekilde kullanılmasının hem işletmenin kredibilitesi hem de nakit akışında rahatlama sağlayacağını bildiren İstanbul Tüccarlar Kulübü Başkanı İlker Önel, önemli değerlendirmelerde bulundu.
İstanbul Tüccarlar Kulübü Başkanı İlker Önel, Mikro İşletmeler Destek Paketi’nin KOBİ’lere can suyu olabileceğini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:
Mikro İşletmeler Destek Paketi hem işletmenin kredibilitesi hem de nakit akışında rahatlama sağlayacak
“Yılın son çeyreğinde özellikle ertelenen vergi ödemeleri ve SGK primlerinin ödeme zamanı gelmesi diğer taraftan özellikle parekende ticaret ve hizmet sektörlerinde tam anlamıyla istenen ciroların yakalanamaması, küçük ve orta ölçeki işletmelerin nakit akışlarında sorun yaratıyor. İşletmeler, açıklanan Mikro İşletmeler Destek Paketi’ni doğru şekilde; işletme sermayesi ve operasyonlarını yönetmek için kullanırlarsa hem kredibilitelerinde bozulma yaşamazlar hem de nakit akışlarında az da olsa rahatlama yaşayabilirler.”
Mikro Destek Paketi’nin avantajı nedir?
İstanbul Tüccarlar Kulübü Başkanı İlker Önel, Mikro Destek Paketi’nin avantajı hakkında şunları kaydetti:
“Mikro Destek Paketi’nin avantajı; kullandırılan kredinin müşteriye %10 nakit ödenmesi, kalanının ise işletmelerin banka kartına yüklenmesi, böylece hem kullanılan kredinin farklı yerlere kullanılmasını önlemek hem de yaşanan durgunluğa talep yaratmak olarak okunabilir.”
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