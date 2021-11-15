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Migros’tan mobil alışveriş deneyimi: MKolay Kantin

- MKolay Kantin ile plazalar, hastaneler ve çeşitli iş yerlerinde çalışanlar, yeme-içme ve diğer günlük ihtiyaçlarına mesai saatleri içerisinde, çalıştıkları binanın dışına çıkmadan hızlıca ulaşabiliyorlar

Ekonomi 15.11.2021, 11:01
Migros’tan mobil alışveriş deneyimi: MKolay Kantin

İSTANBUL (AA) - Migros, yoğun tempoda çalışan kişilerin hayatını kolaylaştıracak yeni mobil bir alışveriş deneyimi MKolay Kantin’i tasarladı.

Migros'tan yapılan açıklamaya göre, MKolay Kantin ile plazalar, hastaneler ve çeşitli iş yerlerinde çalışanlar, yeme-içme ve diğer günlük ihtiyaçlarına mesai saatleri içerisinde, çalıştıkları binanın dışına çıkmadan hızlıca ulaşabiliyorlar.

Geliştirdiği perakende teknolojileri ile alışveriş alışkanlıklarını değiştiren Migros; MKolay Kantin adını verdiği yepyeni bir format yarattı. Müşterilerin, seçili Migros mağazalarında alışveriş yaparken ürünlerin barkodunu cep telefonlarındaki uygulama ile okutup, ödemesini 30 saniyede jet kasalardan yapabilmesini sağlayan MKolay deneyimine ek olarak, MKolay Kantin formatı ile Migros, çalışan müşterilerin hayatını kolaylaştırmak için mesai saatlerinde ve kendi iş yerleri içerisinde ihtiyaç duydukları ürünlere kolayca ulaşabilmelerini sağlıyor.

MKolay Kantin içinde müşteriler, alışverişlerini Migros Money uygulaması içinde yer alan MKolay ile kendi akıllı telefonlarını kullanarak gerçekleştiriyor.


- "MKolay ile temassız alışveriş imkanı sunuyoruz"


Açıklamada görüşlerine yer verilen Migros Ticaret AŞ Bilgi Teknolojileri ve İş Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kerim Tatlıcı, Migros olarak, öncü ve inovatif uygulamalarla müşterilere kusursuz ve çağın ötesinde bir alışveriş deneyimi yaşatmak için yatırımları hız kesmeden sürdürdüklerini belirtti.

Yenilikçi vizyon ve güçlü dijital altyapı ile yakın zamanda, çalışan müşterilerin günlük çalışma temposunda hayatlarını kolaylaştırmak amacıyla yeni bir formatı hayata geçirdiklerini aktaran Tatlıcı, müşterilere fiziksel mağazalarda kendi akıllı telefonlarını kullanarak, ürün barkodlarını okutarak ve kasaya gitmeye gerek kalmaksızın toplam alışveriş tutarını takip edebilme olanağı sunan MKolay deneyiminden yola çıkarak MKolay Kantin formatını geliştirdiklerini ifade etti.

Tatlıcı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Çalışan müşterilerimiz için özel olarak tasarladığımız MKolay Kantin’de, müşterilerimize akıllı telefonlarına indirebilecekleri Migros Money uygulamasında yer alan MKolay ile temassız alışveriş imkanı sunuyoruz. Çalışanların günlük çalışma temposunda hayatlarını kolaylaştıran bu personelsiz mağaza formatı ile müşterilerimiz yeme-içme ve farklı günlük ihtiyaçlarını mesai saatlerinde ve kendi iş yerlerinde kolaylıkla karşılayabiliyorlar. Ayrıca ürün çeşitliliği ve alan tasarımı her firmaya özel olarak uyarlanabiliyor. MKolay alışveriş deneyimi sayesinde temassız ve kolay alışverişi buluşturan formatımız ile 20 m2’lik bir alanda ihtiyaç duyulan ürünlere hızlı bir şekilde erişim sağlıyoruz. MKolay Kantin formatında 8 Kasım itibarıyla canlıya aldığımız MoneyPay entegrasyonu ile birlikte müşterilerimiz mobil uygulama üzerinden ödeme adımını da tamamlayabilecek. Bu entegrasyon sayesinde müşterilerimiz, tek uygulama üzerinden MoneyPay hesaplarındaki cüzdan bakiyesi veya hazır limit ile ya da kredi kartları ile ödemelerini yapabilecek. Yapılan alışverişin e-arşiv faturası ise SMS ile müşterilerle paylaşılacak. Bu geliştirme ile tamamen mobil bir alışveriş deneyimini müşterilerimize sunmaktan büyük heyecan duyuyoruz."


- Müşterilerin yüzde 94’ü MKolay Kantin’i daha fazla yerde görmek istiyor


Açıklamaya göre, Migros İş Geliştirme ve İnovasyon Ekibi’nin MKolay Kantin müşterileri ile gerçekleştirdiği anket çalışması, Migros’un sunduğu yeni alışveriş deneyimi ile ilgili önemli sonuçlar ortaya koydu.

Ankete katılanların yüzde 84’ü MKolay aracılığı ile gerçekleştirdiği alışverişi sorunsuz bir şekilde tamamlayarak yüksek müşteri memnuniyeti elde edildi. Katılımcıların, yüzde 94’ü ise MKolay Kantin’i daha fazla yerde görmek istediğini belirtti.


#Kerim Tatlıcı #migros #MKolay Kantin
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