banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Trabzonspor’da kupa heyecanı
Trabzonspor’da kupa heyecanı
Kripto para şikayetleri yüzde 998 arttı
Kripto para şikayetleri yüzde 998 arttı
Akdeniz’de 5.5 büyüklüğünde deprem
Akdeniz’de 5.5 büyüklüğünde deprem
Başkent derbisinde ilginç an: Sağlık ekipleri sarı kart gördü
Başkent derbisinde ilginç an: Sağlık ekipleri sarı kart gördü

Migros'tan fiyatlarda indirim açıklaması

Ekonomi 27.12.2021, 11:05
Migros'tan fiyatlarda indirim açıklaması

İSTANBUL (AA) - Migros’ta indirimler hızla rafa yansımaya başladı.

Migros açıklamasında, üreticilerle yoğun görüşmeler yaparak indirimli fiyatların uygulandığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tüketicinin rahatlaması için girdi düşüşü beklemeden tedarik ettiğimiz meyve-sebzelerde kendi kaynaklarımızdan karşılanmak üzere, tüm meyve-sebzelerde bütün mağazalarımızda yüzde 10 indirim uygulanmaya başlandı. Ayrıca 5 litrelik Migros ayçiçekyağı 109 TL’ye inmiş olarak satılıyor. Ürünlere yenileri de eklenmektedir. Tüketicinin yoğun ilgi gösterdiği indirimli Doğadan geleneksel Karadeniz çayı 1 kilogram 29,90 TL, Migros Rize çay 1 kilogram 29,50 TL’den, Türk Şeker 5 kilogram 26,50 TL’den, 5 kilogram Migros şeker 34,90 TL’den satışa devam edilmektedir. Sinangil un 2 kilogram 16,90 TL’den, Tahsildaroğlu 500 gram peynir 36,95 TL’den, Migros bal 19,95 TL ‘den, Selpak 24’lü tuvalet kağıdı 59,90 TL’den satılmaktadır."

İndirimlerde anahtar konumunda olan üreticilerin, kurlar düşüp stabil oldukça öngörüsünün netleşeceği aktarılan açıklamada, bunun da perakendecilerin fiyatlarına indirim olarak yansıyacağı kaydedildi.

Üreticilerin yaptığı indirimlerin yanında ambalaj girdisi gibi maliyetlerde kontrol altına alınabilirse indirimlerin daha da etkinleşeceği vurgulanan açıklamada, "Migros’ta üretici ve tedarikçinin indirim yapması ile birlikte, tüketicinin alım gücü ve aile bütçesini bir an önce ferahlatmak için un, yağ, şeker gibi temel ürün ve ihtiyaçlar dahil tüm ürünlerdeki indirimler hiç bekletilmeden aynı gün içinde etiketlere yansıtılmaktadır." ifadelerine yer verildi.

#migros
Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 19 46
2. Konyaspor 18 36
3. Başakşehir 19 33
4. Fenerbahçe 19 32
5. Hatayspor 19 32
6. Adana Demirspor 19 30
7. Beşiktaş 18 28
8. Alanyaspor 19 28
9. Gaziantep FK 19 28
10. Galatasaray 19 27
11. Karagümrük 19 27
12. Sivasspor 18 26
13. Giresunspor 19 22
14. Antalyaspor 19 22
15. Kayserispor 18 21
16. Altay 19 18
17. Rizespor 19 17
18. Kasımpaşa 19 15
19. Göztepe 19 15
20. Öznur Kablo Yeni Malatya 19 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 18 39
2. Ankaragücü 18 36
3. Erzurumspor 18 36
4. Bandırmaspor 18 32
5. Eyüpspor 18 32
6. İstanbulspor 18 27
7. Samsunspor 18 27
8. Adanaspor 18 26
9. Gençlerbirliği 18 26
10. Tuzlaspor 18 24
11. Kocaelispor 18 24
12. Manisa FK 18 22
13. Altınordu 18 22
14. Boluspor 18 21
15. Menemenspor 18 21
16. Ankara Keçiörengücü 18 19
17. Bursaspor 18 19
18. Denizlispor 18 16
19. Balıkesirspor 18 8
Takımlar O P
1. Man City 19 47
2. Liverpool 18 41
3. Chelsea 19 41
4. Arsenal 19 35
5. Tottenham 16 29
6. West Ham 18 28
7. M. United 16 27
8. Wolverhampton 18 25
9. Brighton 17 23
10. Leicester City 17 22
11. Aston Villa 18 22
12. Crystal Palace 18 20
13. Brentford 17 20
14. Southampton 18 20
15. Everton 17 19
16. Leeds United 18 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 18 10
20. Norwich City 18 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 19 46
2. Sevilla 18 38
3. Real Betis 18 33
4. Rayo Vallecano 18 30
5. Atletico Madrid 18 29
6. Real Sociedad 18 29
7. Barcelona 18 28
8. Valencia 18 28
9. Villarreal 18 25
10. Athletic Bilbao 19 24
11. Espanyol 18 23
12. Granada 18 22
13. Osasuna 18 22
14. Celta de Vigo 18 20
15. Mallorca 18 20
16. Getafe 18 15
17. Elche 18 15
18. Deportivo Alaves 18 15
19. Cádiz 18 14
20. Levante 18 8