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Midilli-İzmir seferleri başlıyor ve 3 karavan kampı geliyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Travel Turkey İzmir-15. Uluslararası Turizm Fuar ve Kongresi kapsamındaki başkanlar oturumuna katıldı. Pandemiden sonra bu çapta düzenlenen bir fuarın umut verici olduğunu söyleyen Soyer, 2022 Nisan ayında Midilli-İzmir seferlerine başlayacaklarını, 3 Mayıs’ta da kente ilk kruvaziyer gemisinin geleceğini müjdeledi. TTI Outdoor Fuarı kapsamında kamp ateşi yakan karavancılarla da buluşan Soyer, kentte en az 3 noktada karavan kamp alanı yapacaklarını duyurdu.

Ekonomi 03.12.2021, 09:56
Midilli-İzmir seferleri başlıyor ve 3 karavan kampı geliyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Travel Turkey İzmir-15. Uluslararası Turizm Fuar ve Kongresi kapsamındaki başkanlar oturumuna katıldı. Pandemiden sonra bu çapta düzenlenen bir fuarın umut verici olduğunu söyleyen Soyer, 2022 Nisan ayında Midilli-İzmir seferlerine başlayacaklarını, 3 Mayıs’ta da kente ilk kruvaziyer gemisinin geleceğini müjdeledi. TTI Outdoor Fuarı kapsamında kamp ateşi yakan karavancılarla da buluşan Soyer, kentte en az 3 noktada karavan kamp alanı yapacaklarını duyurdu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Travel Turkey İzmir-15. Uluslararası Turizm Fuar ve Kongresi kapsamında yapılan başkanlar oturumuna katıldı. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Hukuk Başdanışmanı İlker Ünsever’in moderatörlüğünde yapılan oturuma Başkan Tunç Soyer ile birlikte TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya ve İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener katıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Çok heyecan verici bir buluşma. Pandeminin başından beri ilk kez yüz yüze, göz göze bir araya gelebildik. Alıcısı, satıcısı, pazarlayıcısı sektörün tüm dinamikleri. İnsanların yüzü gülüyor. Sektör bu buluşmadan çok memnun. Bu çok kıymetli. Travel Turkey İzmir Fuarı, dünyada bu çapta pandemiden sonra düzenlenmiş ilk turizm fuarı. 2022 için hem Türkiye hem İzmir özelinde hepimiz için son derece heyecan verici bir başlangıç” dedi.

Soyer: “Odaklanmak lazım”

İzmir’in turizm alanında çok büyük potansiyeli olduğunu ifade eden Başkan Tunç Soyer, “İzmir’e 1,5 milyon turist yakışmıyor. Kabul edilebilir değil. Sahip olduğu imkanlara bakılınca ’ah yazık, vah yazık’ diyorsunuz; ama bu değişecek” diye konuştu.

Nisan’da Midilli-İzmir seferlerine başlayacaklarını, 2022 yılının 3 Mayıs’ında da kente ilk kruvaziyerin geleceğini açıklayan Soyer, şunları söyledi:

“İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ile ortak projemiz, inşallah yapabileceğiz. İzmir’de göbekte, Pier’in olduğu yerde bir marina hayal ediyoruz. Sağlık turizminde İnciraltı İzmir’in 20 yıldır hayali. Expo 2015 adaylık sürecine neden sağlık temasıyla gittik? İzmir ile örtüşen bir kimlik olsun istedik. Biz potansiyelimizin farkındayız, bunun ancak ortak akılla, sinerjiyle amacına ulaşacağını biliyoruz. Toz kondurmadan, üzerine titreyerek başaracağımızı biliyorum. Travel Turkey’i gördükten sonra çok iyimserim, umutluyum. Katılımcıların güler yüzünü gördükten sonra bunu yapmazsak yazık etmiş oluruz. Fırsatları ıskalamayacağız. Hep beraber sahip çıkıp ileriye taşıyacağız."

“Heyecan verici bir gün”

İzmir’de turizmin çeşitlenerek 12 aya yayılması gerektiğini ifade eden İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, “Heyecan verici bir gün. Bu fuarın güzelliği enerjisi bize o kadar güç ve mutluluk verdi ki. Kalabalık fuarları gerçekten çok özlemişiz. Fuardaki bu ilgi İzmir’in turizme bakışı ve beklentisini görsel olarak yansıtıyor. Başkanımız turizm için önemli hedefler koydu, biz de destekliyoruz. İzmir turizm pastasından hak ettiğini, potansiyelinin karşılığını alamıyor. Bunun için de hep birlikte hareket etmemiz gerekiyor” dedi.

TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya ise, “İzmir’de bu fuar çok daha kolay, rahat, verimli oluyor. Ortak akıl, hedef, amaçlar için çalışan bir ekip var. Belediye, ticaret odası, valilik, yerel diğer aktörler katıldığında farklı bir ürün, ruh, enerji çıkıyor ortaya. Bölgeye faydası görülüyor. Uzun dönemde de görülmeye devam edecek” dedi.

Soyer’den karavan kamp alanı müjdesi

Başkan Tunç Soyer, Travel Turkey İzmir-15. Uluslararası Turizm Fuarı’nda stantları da gezip turizmcilerle sohbet etti. Başkan Soyer KKTC standında, Cittaslow ağına girmelerine katkıda bulunduğu kentlerin belediye başkanlarıyla da görüştü. Başkan Soyer, daha sonra da fuar ile paralel açılan Fuar İzmir C Holüne bisiklet ile geçti. Karavanları inceleyen Başkan Soyer, TTI Outdoor Fuarı’na açılıştan bir gün önce gelen yaklaşık 20 karavanın bulunduğu açık alanda da kamp ateşi yaktı. Karavancılarla bir süre sohbet eden Başkan Soyer, “Karşıyaka Yamanlar’da sanatoryumu aldık. En az 3 noktada karavan kamp alanı yapacağız. Çok geç kalınmış bir şey. Hiç merak etmeyin 2022’de karavan kamp alanı yapacağız. Karavan festivali ile karavancıları İzmir’de buluşturacağız” diye konuştu.

Başkan Soyer’in müjdesi, karavancılar tarafından alkışlarla karşılandı.

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