MHP'li belediyeden asgari ücrete zam
MHP'li Ankara Gölbaşı Belediyesi, asgari ücreti 3 bin 325 lira olarak açıkladı.
MHP’li Ankara Gölbaşı Belediyesi de belirlenen 2 bin 825 liralık asgari ücrete 500 lira zam yaptı ve bu rakamı 3 bin 325 liraya yükseltti.
TOPLU SÖZLEŞMEDEN SONRA ÖDENECEK
Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, ücret zammının geriye dönük olarak Temmuz ayından itibaren uygulanacağını, aradaki farkın da toplu sözleşmenin imzalanmasından sonra ödeneceğini açıkladı.
BELEDİYEMİZİN EKONOMİSİNİ DÜZELTTİK
Başkan Şimşek, çalışanların maaşında iyileştirmeye gittiklerini belirterek, “2021 yılı Ocak ayı itibarı ile Belediyemizde çalışan mesai arkadaşlarımızın alacağı en düşük net ücret 3 bin 325 TL olarak belirlendi. 2019-2020 yıllarından önceki dönem borçlarını ödedik ve Belediyemizin ekonomisini düzelttik'' dedi.
GERİ DÖNÜK ZAM YAPILDI
Ücret zammını geriye dönük olarak yaptıklarını da açıklayan Şimşek, “Zam 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren uygulanacak. Çalışanlarımıza aradaki fark tutarını da Toplu İş Sözleşmesi imzalanınca ödeyeceğiz” diye konuştu.
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