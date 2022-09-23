Meyve suyu endüstrisi 1 milyar dolar ihracat hedefliyor

Meyve Suyu Endüstrisi Derneği (MEYED) tarafından düzenlenen Juiceful Istanbul Summit etkinliklerinin 11’incisi İstanbul’da gerçekleşti. Etkinlikte açıklamalarda bulunan MEYED Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Diren, "Meyve suyu endüstrisi, doğru tarım politikaları ve sanayi dinamikleri sağlandığı takdirde 1 milyar dolar ihracat hedefine yakın gelecekte ulaşacağına inanıyoruz" dedi.

Meyve Suyu Endüstrisi Derneği (MEYED) tarafından düzenlenen ve endüstrinin önemli buluşmalarından olan Juiceful Istanbul Summit etkinliklerinin 11’incisi İstanbul’da gerçekleşti. Düzenlenen etkinlikte meyve suyu sektörünün önde gelen firmaları bir araya gelerek sektörün sorunlarını ve gelecek hedeflerini masaya yatırdı. Öte yandan sektörün 1 milyar dolarlık ihracat hedeflediği kaydedildi. MEYED Genel Sekreteri İpek İşbitiren, MEYED Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Diren, MEYED Kurucu Başkanı Prof. Dr. Aziz Ekşi, FAO (Gıda ve Tarım Örgütü) Türkiye Temsilci Yardımcısı Dr. Ayşegül Selışık, FutureBright Kurucusu Akan Abdula, Nielsen IQ İçecek Endüstri Lideri Esra Doyduk Yalçın, Meyve Suyu Bilim Merkezi Direktörü Dr. Carrie Ruxton, Döhler İş Geliştirme Müdürü Khalid Sedraoui, Escon Enerji CEO’su Onur Ünlü, Aromsa Ar-Ge, Pazarlama ve Teknik Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Melis Yasa Aytaman, Tetra Pak Pazarlama Müdürü Müge Göksel, GEA Türkiye Sıvı Teknolojileri Satış Müdürü Erdal Gavas, Borusan Lojistik Hizmetleri CEO’su Serdar Erçal, IFU (Dünya Meyve Sebze Suları Birliği) Yönetici Direktörü John Collins, AIJN (Avrupa Meyve Suyu Derneği) Genel Sekreteri Wouter Lox ile Sürdürülebilirlik ve Teknik İşler Müdürü Justine Pradels etkinlikte sunum ve konuşma gerçekleştirdi.

MEYED Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Diren, “Şu anda derneğimizde 45 üyemiz bulunuyor. Meyve suyu sektöründe 45’in üzerinde fabrika faaliyet gösteriyor. Hemen hemen tüm Türkiye’yi kapsayacak şekilde üyelerimiz mevcut. Dünyada meyve suyu tüketimi kişi başı 11 litre seviyesinde bulunuyor. Türkiye’de de aşağı yukarı bu seviyelerde bir kişi başı tüketim mevcut. Yılın ilk 8 ayında ihracat, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13 artış gösterdi. Meyve suyu sektöründeki bu büyüme devam ediyor” dedi.

“Sektör olarak 1 milyar dolar ihracat hedefliyoruz”

Türkiye’nin 200’e yakın bölgeye ihracat yaptığının altını çizen Diren, “Meyve suyu ihracatımız yarım milyar dolara yaklaştı. Her yıl sektörümüz yüzde 25 ve üzeri büyüme kaydediyor. Meyve suyu ihracatının, doğru tarım politikaları ve sanayi dinamikleri sağlandığı takdirde 1 milyar dolar ihracat hedefimizin yakın gelecekte gerçekleşeceğine inanıyoruz. Meyve sularımızın ham maddesi, ambalajı, içeriği ve hatta teknolojisi, mühendisliği ile Ar-Ge’si Türkiye’de gerçekleşiyor” ifadelerini kullandı.

MEYED Genel Sekreteri İpek İşbitiren de “2010 yılından bu yana düzenlediğimiz zirvemiz, yerli ve yabancı katılımcılarıyla tarıma, ekonomiye, çevreye ve beslenmeye yani insana yarar sağlayan meyve suyu endüstrisinin paydaşlarını bir kez daha araya getirdi" diye konuştu.

MEYED Kurucu Başkanı Prof. Dr. Aziz Ekşi, "Meyve suyu sektörü ülkemize ve insanlarımıza çok fayda sağlıyor. Kırsal kalkınma ve tarımsal üretimin artmasına katkı sağlıyor. Sektörümüz tarımsal üretimin sürdürülebilir olmasını sağlıyor. Özellikle sera gazı salımının azaltılması konusunda fayda oluşturuyor. Meyve, meyve suyuna dönüştürülürken aynı zamanda katma değer sağlanıyor. Dolayısıyla bir endüstri gelişmesine vesile oluyor ve bu işlenen ürün ihraç ediliyor. Aynı zamanda meyve sularının sağlıklı beslenme açısından tüketiciye katkıları bulunuyor. Meyve suları, meyveye en yakın içecektir. Kuşkusuz meyve gibi değildir ancak meyveye en yakın içecek olduğunu söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

Aromsa Ar-Ge, Pazarlama ve Teknik Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Melis Yasa Aytaman, "Türkiye dünyanın en gelişmiş tarım ülkeleri arasında yer alıyor. Çiftçilerimizi daha çok bilinçlendirerek, iyi tarım politikalarıyla birlikte daha da gelişmeye yönelik adımlar atacağız" dedi.

MEYED Yönetim Kurulu Üyesi ve Limkon Gıda CEO’su İlker Güney, "Meyve suyu sektörü, 2022 yılını 450 milyon doların üzerinde ihracatla kapatacak. Yarım milyar dolar seviyesini zorlayan bu ihracat hacmini, kısa sürede 1 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

MEYED Yönetim Kurulu Üyesi ve Aroma Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mahmut A. Duruk, "Sağlıklı içecekler öne çıktığı sürece meyve suları da ön plana çıkacaktır. Meyve sularının sağlıklı olduğu birçok araştırmada ortaya çıkıyor. Türkiye’de ortalama kişi başı 10 litre meyve suyu tüketimi bulunuyor" dedi.

Döhler Grup İş Birimi Başkanı Özgehan Gündüz, "Meyve suyu endüstrisi ülkemize çok fazla katkı sağlıyor. Sektörümüz 500 milyon dolara yakın döviz girdisi sağlıyor. Tüm yatırımlarımızı bu bereketli topraklardaki üretimin daha da artırılması için çalışıyoruz" açıklamalarında bulundu.