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Meyer-Landrut: “6 milyar avroluk fonun önemli kısmını sosyoekonomik destek oluşturuyor”

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, AB ile Türkiye arasında imzalanan mülteci mutabakatı çerçevesinde taahhüt edilen 6 milyar avroluk mali kaynağın önemli bir kısmını sosyoekonomik desteklerin oluşturduğunu söyledi. Büyükelçi, Mersin’de açılan Model Fabrika ve Yenilik Merkezinin de çok etkileyici ve modern bir tesis olduğunu söyledi.

Ekonomi 19.02.2021, 14:39
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Meyer-Landrut: “6 milyar avroluk fonun önemli kısmını sosyoekonomik destek oluşturuyor”

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, AB ile Türkiye arasında imzalanan mülteci mutabakatı çerçevesinde taahhüt edilen 6 milyar avroluk mali kaynağın önemli bir kısmını sosyoekonomik desteklerin oluşturduğunu söyledi. Büyükelçi, Mersin’de açılan Model Fabrika ve Yenilik Merkezinin de çok etkileyici ve modern bir tesis olduğunu söyledi.

İki gündür Mersin’de bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunan AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, eşi eşi Brigette Landrut ve beraberindeki heyetle birlikte, AB tarafından finanse edilen Model Fabrika ve İnovasyon Merkezini de gezerek, iş insanlarıyla bir araya geldi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) ile Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) iş birliğinde yürütülen Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi-Model Fabrika ziyaretinde, yetkililerden bilgi alan Büyükelçi Meyer-Landrut, merkezde yer alan teknolojik ve dijital makineleri de inceledi. MTOSB Başkanı Sabri Tekli ile MTSO Başkanı Ayhan Kızıltan’ın da eşlik ettiği inceleme gezisinde Meyer-Landrut, MTOSB Özel Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi R3D3 Robot Takımı öğrencileri ile de bir araya gelerek, robotun işleyişini izledi.

Meyer-Landrut, Model Fabrikanın “Öğren ve Dönüştür Programı”nın bir parçası olacak şirketler ve işletmeler ile Yenilik Merkezinden faydalanan KOBİ’lerin temsilcileriyle de bir toplantı gerçekleştirerek, çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı. Türk ve Suriyeli temsilciler, Meyer-Landrut ile deneyimlerini paylaştı.

“Çok etkileyici ve modern bir tesis”

Büyükelçi Meyer-Landrut, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Model Fabrika ve Yenilik Merkezinin çok etkileyici ve modern bir tesis olduğunu söyledi. Tesisin canlı ve hareketli olduğunu belirten Meyer-Landrut, “Umarım bölgedeki pek çok işletmeye, hem Türk hem Suriyeli işletmelere ve Türk ve Suriyeli çalışanları birlikte istihdam eden işletmelere başarı getirir” diye konuştu.

“6 milyar avroluk fonun önemli kısmını sosyoekonomik destek oluşturuyor”

AB’nin bu tür projelere verdiği desteklerle ilgili de bilgi veren Meyer-Landrut, “Suriyeli mültecilere destek olmak için kullandığımız 6 milyar avroluk fon çerçevesinde yürütülen çalışmalara bakınca sosyoekonomik destek önemli bir kısmı oluşturuyor. Biz bu desteği sağlarken farklı uluslararası örgütlerle birlikte çalışıyoruz. Burada Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile beraber çalışıyoruz. Onlar uygulayıcı ortağımız. Ama buna benzer faaliyetleri başka uluslararası örgütlerle de yürütüyoruz. Mesela Dünya Bankası, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığıyla yürüttüğümüz benzer projelerimiz var. Son olarak 250 milyon avroluk bir anlaşma imzalandı, bakanlıkla birlikte çalışıyoruz. Bu çalışmaları yürütürken de tek bir ürün, tek bir sistem şeklinde olmuyor, farklı yerlerde farklı kişilere, gruplara yönelik ihtiyaçlara bakarak farklılaştırarak programları uyguluyoruz” ifadelerini kullandı.

“Suriye Krizine Yanıt ve Dayanıklılık Projesi çerçevesinde yapıyoruz”

UNDP Suriye Krizine Yanıt ve Dayanıklılık Portfolyosu Müdürü Arda Saygın Köstem de AB’nin finansmanı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının rehberliği, MTSO ve MTOSB’nin ortaklığıyla bu Model Fabrika ve İnovasyon Merkezini hayata geçirdiklerini ifade etti. Köstem, “Biz bunu Suriye Krizine Yanıt ve Dayanıklılık Projesi çerçevesinde yapıyoruz. Mersin, Adana, Gaziantep gibi Suriyeli nüfusun çok yoğun olduğu bölgeler hedef alındı. Girişimcilere ve KOBİ’lere destek vermek, önlerini açmak gerekiyor. Böylece girişimlerini, şirketlerini büyütebilsinler ve hem Türk halkına hem de Suriyeli misafirlerimize istihdam oluştursunlar” şeklinde konuştu.

“Çok ciddi talep alıyoruz”

MTOSB Başkanı Tekli ise projeye finansman sağlayan AB’ye teşekkür ederek, şunları söyledi:

“Doğru adres Mersin. Bölgemizin yüzde 10 nüfusu Suriyeli. Aynı şeklide sanayimizde de yatırımcı olarak yüzde 10 yabancı sermaye var. Ülkemiz yabancı sermayeye de kendi ülkesine tanıdığı hakların hepsini tanıyor. Model Fabrika desteğinin üstüne Sanayi Bakanlığımız da ciddi anlamda teşvikler ve destekler sunuyor. Şu an bölgemizin içine Mersin’den iki üniversite yerleşke sağladı. Çukurova Kalkınma Ajansı ve KOSGEB desteği de burada eğitim alan firmalara sunulmak üzere ekonomik paketler hazırladı. Model Fabrika ve İnovasyon Merkezimiz daha inşaata başlarken sanayicimizde heyecana sebep oldu. Şu anda çok ciddi talep alıyoruz ve çok güzel bir bina, eğitim merkezi oldu. Emeği geçen, destek veren tüm kurumlara teşekkür ediyorum.”

MTSO Başkanı Kızıltan da meslek edindirmeyle ilgili çalışmalar yaparken, eğitim desteği vererek şirketlerin ve sanayi kuruluşlarının da iş imkanlarını geliştireceklerini dile getirdi. Böylece istihdamın artırılmasına katkı sağlanacağını kaydeden Kızıltan, bu anlamda Model Fabrika gibi projelerin desteklenmesinin yerinde olduğunu söyledi.
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