Mevsimlik işçilerden bayramda ‘turfanda kirazı’ hasadı

Elazığ’ın Keban Baraj Gölü havzasında 50 dönümlük arazide ekili 17 çeşit kirazdan erkenci kirazlarda hasat başladı. Mevsimlik işçilerin kiraz bahçesinden topladığı ilk ürünler, yol boyunda kurulan tezgahlarda kilosu 15 TL’den satılıyor.

Merkeze bağlı İçme köyünde Keban Baraj Gölü Havzası’nın çevresinde yılın ilk kiraz hasadı başladı. Yaklaşık bir haftadır olduğu gibi bayramın ilk gününde de sabahın erken saatlerinde kiraz bahçesine giren mevsimlik işçiler, dallarda olgunlaşan kirazları topladı. Toplanan kirazlar, kasalara yerleştirildikten sonra yol kenarında kilosu 15 TL’den satılmaya başlandı. Pandemiden dolayı bayramı evde geçirmek yerine çalışmaya gelen işçiler, pandemiden dolayı 1,5 yıldır eski bayramları yaşayamadıklarını aktardı.

50 dönümlük bahçesinde 17 çeşit kirazı olduğunu belirten Muhammet Öner, "Bu alandaki bahçelerim daha önceleri hep kayısı bahçesiydi. Fakat bölgede randıman alamadık. Kayısı iklim şartları dolasıyla ya çiçekte veyahutta meyve zamanı şöyle mercimek tanesi kadar olduğunda üşüyordu. Randıman alamadık, alamayınca kiraza yöneldik. Kirazın da erkenci cinslerini tercih ettik. Sebebi bu bölge Elazığ’ın erkenci iklime sahip olmasından dolayıdır. Harput’la burası arasında en az 20 günlük iklimden dolayı meyve hasadı farkı söz konusu. Bunun için kirazı tercih ettik. 17 çeşit kirazım var ve bunlar arasında da ilk ve son arasında 20 ile 25 gün hasat farkı var. Yani ilk turfanda kirazı çıkar. İklimden dolayı bazen 23 Nisan’da dahi kiraz çıkar, çıkmıştır. Bu sene iklimden dolayı biraz gecikti, ama bir haftadır turfanda kirazını topluyoruz. Bu kiraz çeşidi biraz küçük olup erkencidir. İklimden dolayı Elazığ’da ilk çıkan kiraz İçme bölgesinde benim bahçede oluyor. Şimdi ortalama burada benim şu anda ağaçların bir kısmı büyümüş, bir kısmı da daha yeni yetişir, cins değiştiriyoruz. Ortalama 20 ile 25 ton kiraz alıyoruz. Erkenci kiraz olmasından dolayı biz halimizden memnunuz. Ve yüzde 90’da bu bölgede kendi kapımızın, bahçemizin önünde satış yapıyoruz. Bayram dolasıyla işte olmadığı için mevsimlik işçiler müsait olarak geldiler. Sağ olsunlar yardım ediyorlar, çalışıyorlar. Onların da büyük faydaları var. Bu şekliyle biz ilk çıkan kirazımızı 15 liradan fiyat biçtik. Daha ileri bir fiyat biçebilirdik ama ekonomik şartlardan dolayı 15 TL olarak belirledik” ifadelerini kullandı.

İş olmasa durumlarının iyi olmadığını aktaran mevsimlik işçilerden Zeynep Kaya, "Burada kazanıp çoluk çocuğa yediriyoruz. Hem tarıma hem de kendimize destek oluyoruz. Bugün bayramın birinci günü, evde zaten hastalıktan dolayı bayram kalmadı. Rabbim şifa versin herkese inşallah. Sabah 7’de gelip akşam 6’da gidiyoruz. Çalışmamız dışarıdan kolay görünüyor ama kolay değil. Bizde ailemize destek olmak için mecburen geliyoruz” diye konuştu.