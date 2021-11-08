Mevsim kayması yeşil zeytini vurdu

Antalya’da şehir merkezinin içerisinde 2 milyon 630 bin metrekare alanda 20 bini aşkın zeytin ağacının bulunduğu Zeytinpark’ta, zeytin hasadına başlandı. Günde 4 tona yaklaşık zeytinin toplandığı alanda 15 kadın işçi çalışıyor. Mevsim kaymasından dolayı hasadın çok geç başladığını belirten Zeytinpark Genel Müdürü Vahdet Narin, “Bu bize yeşil zeytin hasadını kaybettirdi. Yeşil zeytin hasadı yapamadık" ifadelerini kullandı.

Antalya Ticaret Borsası tarafından 2009’da Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nden kiralanan Zeytkinpark’ta zeytin hasadı başladı. 2 milyon 630 bin metrekare alanda Antalya’nın akciğeri olarak adlandırılan ve Vakıf Zeytinliği olarak da bilinen Zeytinpark içerisinde 20 bini zeytin ağacı, toplamda 26 bin ağaç bulunuyor. Yılda 2 bin 600 ton toz ve 610 milyon metreküp havayı emerek temizlediği belirtilen Zeytinpark’ta bu hafta başlayan zeytin hasadında ağırlıklı kadın işçiler çalışıyor.

“Zeytin siyahlaşarak büzüştü”

2021 yılı zeytin hasadına başlandığını açıklayan Zeytinpark Genel Müdürü Vahdet Narin, "Ciddi şekilde mevsim kayması yaşıyoruz. Bizim 2 ay önce beklediğimiz yağmurlar geçen hafta geldi. Ve sadece bir kere yağmur yağdı. Bundan dolayı biz hasada çok geç başladık. Zeytin siyahlaşarak büzüştü. Şimdi yavaş yavaş toplamaya başladık. Bundan sonra bir yağmur daha gelirse daha iyi yağlanma olur. Daha rahat toplarız. Bu bize yeşil zeytin hasadını kaybettirdi. Yeşil zeytin hasadı yapamadık” sözlerine yer verdi.

“Günlük 3-4 ton zeytin toplarız”

Narin, “Bu alanda bizim 20 bin zeytin ağacımız var. Bugün 15 kadın işçi ile çalışıyoruz. Bu önümüzdeki günlerde etkili olacak olan bir yağmur sonrasında 35’e kadar çıkar. Günlük 3-4 ton zeytin toplarız. Antalya genelinde Manavgat’ta meydana gelen yangın sonrasında yaşanan hasarı net bilmemekle birlikte 70 bin ton civarında bir zeytin hasadının yapılacağını tahmin ediyoruz. Geçen seneye göre yakın ya da çok az üzerinde bir hasat yapabiliriz. Manavgat’ta yangın esnasınca sıcaklığın 800 derecelere ulaştığı hepimiz tarafından biliniyor. Bölgeye bunun etkisi elbette olacak. Yağmurlar da çok geç geldi” açıklamasını yaptı.

“Yüzde 40 oranında bir zam oranını geçeriz”

Sofraların vazgeçilmezi zeytinyağında zam beklentilerinin olduğunu belirten Narin, “Fabrikalarda litre fiyatı şu anda 35-40 TL’den başladı. Dolayısı ile daha fabrikada bu şekilde başladı ise bu perakendede bunun altına düşmez. Yüzde 40 oranında bir zam oranını geçeriz. Yeşil zeytin alanında bir azalma var. Toplananlar ya siyah zeytin olarak işlenecek, ya da yağ olarak değerlendirilecek” dedi.

“Severek yaptığımız için yorulmuyoruz”

15 yıldır zeytin topladığını belirten Nişan Kurt (51), “İşimizi severek yapıyorum. Vakit geçiriyoruz. Paramızı da alıyoruz. Günde 150 kiloya yakın zeytin topluyoruz. Bizim için yorucu değil. Severek yaptığımız için yorulmuyoruz” ifadelerini verdi. 4 çocuk annesi 63 yaşındaki Kezban Tavdır ise “Günde 100 kilogram zeytin topluyorum. Severek geliyorum işe” açıklamasını yaptı.

Öte yandan alanda 15 kadın işçi tarafından yapılan zeytin hasadı havadan drone kamerası ile görüntülendi.