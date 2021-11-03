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Metro Türkiye, vegan bazlı geniş ürün yelpazesini müşterilerle buluşturuyor

- Metro Türkiye Gıda Kategori Yönetimi Grup Müdürü Esra Özerkan:- "Metro Türkiye'nin raflarındaki vegan ürün yelpazesi içerisinde bitkisel bazlı hamburger ekmek, margarin, peynir, köfte, gurme fit bulgur, mayonez ve tablet çikolata gibi gıda ürünlerinden yumuşatıcı, yağ çözücü, şampuan, zeytinyağlı sıvı sabun gibi hijyenik ürünlere kadar 12 farklı kategoride 300'e yakın gıda ve gıda dışı ürün yer alıyor"

Ekonomi 03.11.2021, 13:16
Metro Türkiye, vegan bazlı geniş ürün yelpazesini müşterilerle buluşturuyor

İSTANBUL (AA) - Metro Türkiye, müşteriler için sunduğu 300'e yakın ürünle, vegan ve bitki bazlı beslenmeyi tercih edenlerin tüm ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlıyor.

Metro Türkiye'nin açıklamasına göre, 2050'de dünya nüfusunun 10 milyara ulaşması beklentisi nedeniyle sürdürülebilir protein kaynakları, mevcut ihtiyacı karşılamak adına iyi bir alternatif haline geliyor.

Bitki bazlı proteinlerin üretiminde, hayvansal proteinlerin üretimine göre daha az kaynak kullanılması bitki bazlı beslenmeye eğilimi artırırken çevresel hassasiyetler ve hayvan refahını koruma sebebiyle vegan yaşam biçimini tercih edenlerin sayısı giderek artıyor. Bu doğrultuda veganlığın insanlığa, doğaya ve hayvanlara olan faydaları göz önüne alınarak 1994'ten bu yana her yılın 1 Kasım tarihi, Dünya Vegan Günü olarak kutlanıyor.

Metro Türkiye de vegan ve bitki bazlı beslenme trendinin artmasıyla tüketicilerin bu konudaki taleplerini göz önünde bulundurarak her yıl vegan ürün yelpazesini genişletiyor.

Açıklamada konuya ilişkin görüşleri yer alan Metro Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Sinem Türüng, sürdürülebilirlik vizyonuna paralel olarak herkes için sağlıklı beslenme anlayışı çerçevesinde ürün çeşitliliği sunduklarını belirterek, şu bilgileri verdi:

"Bu kapsamda sağlıklı, organik, vejetaryen, katkısız, glütensiz beslenme alternatiflerine ek olarak vegan ve bitki bazlı beslenme şekilleri ile uyumlu ürün çeşitliliğimizi de sürekli artırıyoruz. Vegan ve bitki bazlı ürünlere raflarımızda yer verirken bu konuda müşterilerimizin ürün tercihlerini, sürdürülebilirlik alanındaki hedeflerimizi ve doğal kaynakların kullanım durumunu değerlendirerek yol alıyoruz. Tüketicileri bilgilendiren çalışmalar yapıyor, üreticilerimizi de desteklemeye büyük önem veriyoruz. Böylelikle gelecek nesillerin protein ihtiyacını güvence altına almayı ve bireyleri de sorumlu tüketime yönlendirmeyi amaçlıyoruz."


- "Öncü çalışmalara imza atıyoruz"


Metro Türkiye Gıda Kategori Yönetimi Grup Müdürü Esra Özerkan ise sektörde yaşanan gelişmeleri yakından takip etmenin de ötesine geçerek bu konuda öncü çalışmalara imza attıklarını bildirdi.

Müşterilerin alternatif beslenme modellerine yönelik tüm ihtiyaçlarını karşılamaya büyük önem verdiklerini kaydeden Özerkan, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün itibarıyla vegan ürünler için 90 tedarikçi ile iş birliğimiz bulunuyor. Metro Türkiye'nin raflarındaki vegan ürün yelpazesi içerisinde bitkisel bazlı hamburger ekmek, margarin, peynir, köfte, gurme fit bulgur, mayonez ve tablet çikolata gibi gıda ürünlerinden yumuşatıcı, yağ çözücü, şampuan, zeytinyağlı sıvı sabun gibi hijyenik ürünlere kadar 12 farklı kategoride 300'e yakın gıda ve gıda dışı ürün yer alıyor. Kendi markamız olan Metro Chef ile makarna, içli köfte ve dondurma gibi ürünlerin yanı sıra Rioba markamız altında organik smoothie ve organik çay ürünlerini de vegan olarak sunuyoruz. Salgından önce 216 ton vegan ürün tedarik ederken bu rakam 503 tona yükseldi ki bu da neredeyse iki katlık bir artış anlamına geliyor."

Özerkan, tüketicinin ihtiyaçlarına uygun alternatifler sunduklarını, yüzde 100 bitki bazlı ürün yelpazesini genişletmeye devam edeceklerini bildirdi.


- "Bitki bazlı olmayan tarifler vegan tüketime uygun hale getiriliyor"


Metro Türkiye Gastronometro Direktörü Maximilian J.W Thomae de Türk mutfağının eşsiz bir zenginliğe sahip olduğunu belirterek, "Alternatif beslenme şekillerinin artması ve kişilerin daha sağlıklı ve sürdürülebilir bir gelecek için bu beslenme türlerine yönelmesiyle bitki bazlı olmayan birçok ürün ve tarif de vegan tüketime uygun hale getiriliyor." değerlendirmesinde bulundu.

#Metro Türkiye
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