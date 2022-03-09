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Meteoroloji uyardı, enerji nöbeti başladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahmin raporlarını yayınladı. Ülke genelinde son 35 yılın Mart ayının en yoğun kar yağışı bekleniyor. Güney Marmara’yı da etkisi altına alması beklenen yoğun kar uyarısı sonrası UEDAŞ ekipleri bölgede 7/24 kar nöbetinde.

Ekonomi 09.03.2022, 14:27
Meteoroloji uyardı, enerji nöbeti başladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahmin raporlarını yayınladı. Ülke genelinde son 35 yılın Mart ayının en yoğun kar yağışı bekleniyor. Güney Marmara’yı da etkisi altına alması beklenen yoğun kar uyarısı sonrası UEDAŞ ekipleri bölgede 7/24 kar nöbetinde.

Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ), tüm Türkiye’de etkili olması beklenen yoğun kar yağışı için tüm hazırlıklarını tamamladı. UEDAŞ’ın saha ekipleri kesintisiz enerji için geniş araç filosu ile 7/24 kar nöbetine başladı.

UEDAŞ’tan 13 bin kilometrelik şebeke bakımı

Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova’da 5 milyonun üzerinde nüfusa elektrik dağıtım hizmeti veren Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ) ekipleri, beklenen yoğun kar yağışına yönelik çalışmalarına hız verdi. Yıl boyu yaptığı bakım çalışmalarıyla her türlü kötü senaryoya önceden hazırlıklı olan UEDAŞ, bölgede gerçekleştirdiği bakım çalışmalarıyla da enerji sürekliliğini koruyor. 2021 yılında 5 bin 25 trafoya bakım yapılırken, 289 bin 705 elektrik direğinin de kontrollerini sağlayan UEDAŞ, enerji nakil hatlarında 13 bin 750 kilometrelik şebekeye bakım gerçekleştirdi.

Şebeke 7/24 uzaktan takip ediliyor

Saha çalışanları arızalara kısa sürede müdahale ederek enerji tedarikini korurken şebekenin 7/24 online olarak da takip ve kontrollerinin yapıldığını ifade eden UEDAŞ Sistem İşletme Direktörü Volkan Çelik, "Bir vardiyada 350 personelimizle kar koşullarına hazırız. Araç filomuzda ise 109 aktif sepetli araç, 20 adet yedek sepetli araç, 78 arazi aracı, 12 vinç, 6 kablo test aracı ve 1 kar aracımızı hazır bulunduruyoruz.

Bunun dışında yine 6 farklı EDAS’la acil durum iş protokolü imzaladık. Muhtemel bir ihtiyaç halinde karşılıklı destek olabilmek için. Bu süreçte 7/24 esasıyla şebekeyi izleme merkezimiz SCADA’da arızaların tasnifi yapılmakta, ekiplerimiz görevlendirilmekte, ölçüm ve kontrol işlemleri yapılmaktadır. SCADA merkezimizde zaman ve mekandan bağımsız olarak arızalara dakikalar içinde müdahale edebilmekteyiz" dedi.

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