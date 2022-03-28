banner528

banner549

banner550

banner527

banner548

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
İstanbul için ramazan imsakiyesi
İstanbul için ramazan imsakiyesi
Dolar ve Euro haftaya nasıl başladı?
Dolar ve Euro haftaya nasıl başladı?
Bugün hava nasıl olacak? 28 Mart 2022
Bugün hava nasıl olacak? 28 Mart 2022
Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’dan dünyaya tehdit
Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’dan dünyaya tehdit

Metaverse’te alınan arsalar tek başına para etmiyor

KOCAELİ(İHA) – Sanal gerçeklik dünyası Metaverse’te alınan arsalar tek başına ekonomik bir değer taşımıyor.

Ekonomi 28.03.2022, 11:55
Metaverse’te alınan arsalar tek başına para etmiyor

KOCAELİ(İHA) – Sanal gerçeklik dünyası Metaverse’te alınan arsalar tek başına ekonomik bir değer taşımıyor.

Kartepe Zirvesi’ne konuşmacı olarak katılan Girişimci Ozan Sönmez, Metaverse uygulamalarında harita üzerinden sadece arsa almanın bir anlam ifade etmediğini söyledi. Sönmez, “Ne zamanki harita üzerinden arsa alan insanlar bir araya gelerek bir şeyler yapmaya başlarsa ekonomik getiri sağlanabilir. Alınan arsa kullanım alanı dışındaysa ekonomik açıdan bir anlam ifade etmiyor” dedi.

Yeni dünya olarak adlandırılan Metaverse’e ilgi her geçen gün artıyor. Gerçek dünya haritası üzerindeki yerler, ekonomik kazanç elde etmek için insanlar tarafından geliştirilen Metaverse uygulamaları aracılığıyla satın alınıyor. Girişimci Ozan Sönmez ise, Metaverse uygulamalarından alınan yerlerin tek başına ekonomik açıdan bir anlam ifade etmediğini belirtti. Sönmez, “İlerde harita üzerinden almış olduğunuz bir yerin değeri olacağını zannetmiyorum. Ne zamanki harita üzerinden arsa alan insanlar bir araya gelerek bir şeyler yapmaya başlarsa ekonomik getiri sağlanabilir. Alınan arsa kullanım alanı dışındaysa ekonomik açıdan bir anlam ifade etmiyor” diye konuştu.

"Tek başına bir ekonomik getiri sağlamayacak"

Metaverse uygulamalarından alınan yerlerin tek başına ekonomik açıdan bir anlam ifade etmediğini belirten, Girişimci Ozan Sönmez, "Metaverse uygulaması olduğunu iddia eden sistemde normal dünyayı gösteren bir harita üzerinden alınan yerler geçici bir hevestir. Bunun bir uygulama alanı çok olmayacaktır. İlerde harita üzerinden almış olduğunuz yerin değeri olacağını zannetmiyorum. Ne zamanki harita üzerinden arsa alan insanlar bir araya gelerek bir şeyler yapmaya başlarsa ekonomik getiri sağlanabilir. Alınan arsa kullanım alanı dışındaysa ekonomik açıdan bir anlam ifade etmiyor" şeklinde konuştu.

"Kendimizi geliştirmek içinde kullanabiliriz"

Metaverse’ün yarar ve faydalarının insanların kullanım alanına göre değişeceğini söyleyen Sönmez, "Metaverse, fiziksel ortamla etkileşime girmemizi sağlayarak artırılmış gerçeklikle birleşen yeni bir teknoloji akımıdır. Son 10 yıl içinde hepimiz sosyal medya kullanmaya başladık. Sosyal medya kullanımıyla gerçek hayattan uzaklaştık mı? Bazılarımız uzaklaştı. Fiziksel olarak bir arada olup da telefonsuz kalamayan insanlar var. Dolayısıyla bu bireyin kendi istediği şeylerle alakalı bir durum. Sosyal medyayı fazla kullandığı gibi Metaverse’ü fazla kullanan insanlar olacaktır. Bu teknolojiyi nasıl kullandığımızla alakalı. Herhangi bir teknolojide olduğu gibi Metaverse’ün bize sağladığı imkanları kendimizi geliştirmek içinde kullanabiliriz. Ücret ödememize gerek kalmadan dijital platformlar sayesinde dünyanın herhangi bir yerinde üretilmiş bilgiye ve içeriğe ulaşabiliyoruz. Metaverse’de bundan çok farklı bir şey olmayabilir. Bir üniversitedeki eğitime bir sanal gerçeklik gözlüğü takıp katılabilecek olmamız bizi ilerletecektir. Aksi halde o gözlüğü takıp tüm zamanımızı oyunlarda geçirmek bize zarar verecektir. Tamamen kullanımımızla alakalı bir şey. Şu anda telefondan etkileşim sağlayamadığın bir sürü çevrimiçi ders var" ifadelerini kullandı.

"Metaverse’de rüyadan çok farklı değil"

Metaverse’ün gerçekçiliğndan bahseden Sönmez, "Sanal gerçeklik gözlüklerini taktığınız zaman kendinizi bir kapsülün içinde hissetmeye başlayacaksınız. Karşıdaki insanın avatarıyla senin avatarın karşılıklı yaşayan varlık gibi konuşabilecekler. Ne kadar gerçeğe uygun tasarlanırsa beyin onu o kadar gerçek olarak algılayacak. Bu durum ortamı nasıl bir hale getirdiğine bağlı. Rüya görüp uyandığında gerçekten o dünyanın içinden çıkmış oluyorsun. Metaverse’de rüyadan çok farklı değil. Fiziksel olarak hissettiğiniz zaman sizin için o anda orası gerçek olacak" diye konuştu.

Yorumlar (0)
15°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 30 70
2. Konyaspor 30 55
3. Fenerbahçe 30 53
4. Alanyaspor 30 49
5. Adana Demirspor 30 48
6. Başakşehir 30 47
7. Hatayspor 30 47
8. Beşiktaş 30 46
9. Karagümrük 30 43
10. Antalyaspor 30 41
11. Sivasspor 30 40
12. Gaziantep FK 30 40
13. Kasımpaşa 30 38
14. Kayserispor 30 38
15. Galatasaray 30 38
16. Giresunspor 30 35
17. Altay 30 29
18. Göztepe 30 27
19. Rizespor 30 26
20. Ö.K Yeni Malatya 30 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 28 59
2. Ümraniye 28 55
3. Bandırmaspor 28 49
4. İstanbulspor 27 47
5. Eyüpspor 28 46
6. Erzurumspor 28 44
7. Samsunspor 27 42
8. Adanaspor 28 38
9. Manisa Futbol Kulübü 28 37
10. Boluspor 27 35
11. Keçiörengücü 27 35
12. Menemen Belediyespor 28 35
13. Tuzlaspor 27 34
14. Gençlerbirliği 27 34
15. Kocaelispor 27 33
16. Altınordu 28 31
17. Denizlispor 27 30
18. Bursaspor 27 28
19. Balıkesirspor 27 11
Takımlar O P
1. M.City 29 70
2. Liverpool 29 69
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 28 54
5. Tottenham 29 51
6. M. United 29 50
7. West Ham United 30 48
8. Wolverhampton Wanderers 30 46
9. Aston Villa 29 36
10. Leicester City 27 36
11. Southampton 29 35
12. Crystal Palace 29 34
13. Brighton 29 33
14. Newcastle 29 31
15. Brentford 30 30
16. Leeds United 30 29
17. Everton 27 25
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 29 66
2. Sevilla 29 57
3. Barcelona 28 54
4. Atletico Madrid 29 54
5. Real Betis 29 50
6. Real Sociedad 29 48
7. Villarreal 29 45
8. Athletic Bilbao 29 41
9. Valencia 29 40
10. Osasuna 29 38
11. Celta Vigo 29 36
12. Espanyol 29 36
13. Rayo Vallecano 28 32
14. Elche 29 32
15. Getafe 29 29
16. Granada 29 28
17. Cadiz 29 27
18. Mallorca 29 26
19. Deportivo Alaves 29 22
20. Levante 29 19