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Meslek lisesini maske fabrikasına çevirdiler, 2 yılda 7 milyonluk ciro yaptılar

Covid-19 pandemisi başladığında kısıtlı imkanlarla elde maske üretmeye başlayan İzmir Urla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, kısa sürede işleri büyüterek ürettikleri maskelerin marka patentini aldı, 2 yılda da 7 milyon 100 bin liralık bir ciroya sahip oldu.

Ekonomi 15.02.2022, 09:25
Meslek lisesini maske fabrikasına çevirdiler, 2 yılda 7 milyonluk ciro yaptılar

Covid-19 pandemisi başladığında kısıtlı imkanlarla elde maske üretmeye başlayan İzmir Urla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, kısa sürede işleri büyüterek ürettikleri maskelerin marka patentini aldı, 2 yılda da 7 milyon 100 bin liralık bir ciroya sahip oldu.

İzmir Urla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 2020 yılının mart ayında Türkiye’deki ilk Covid-19 vakasının açıklanması ile birlikte maske üretimi için kolları sıvadı. İnsanların dışarıya çıkmaya korktuğu, maske bulmakta zorluk çektiği bir dönemde okuldaki atölyede elde maske üretimine başlayan öğrenci ve öğretmenler, 2 yılda önemli bir başarı elde etti. 18 Mart 2020 itibariyle maske üretimine başlayan, pandeminin uzaması ile birlikte ihtiyaçlara cevap verebilmek için çeşitli firmalarla protokol imzalayan mesleki ve teknik Anadolu lisesi, işleri büyüterek ürettikleri maskelerin marka patentini aldı. Kısıtlı imkanlarla işe koyulup daha sonra alanını genişleten Urla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, U3 Maske adını verdikleri maskelerden 2 yılda 7 milyonu aşkın ciro elde etti.

1,5 yılda 35 milyon maske ürettiler

Lise müdürü Tümen Aksu, "Urla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak pandeminin başlaması ile birlikte 18 Mart 2020 itibariyle maske üretimine başladık. O dönem, moda tasarım atölyemizde kısıtlı imkanlarla elde üretim yaptık, daha sonra özel firmalarla yaptığımız protokoller kapsamında firmalardan aldığımız makineleri herhangi bir bedel ödemeksizin okulumuza kazandırdık. Ortak üretim yaptığımız firmaların atölyelerinde malzemeleri bizim karşılamamız koşuluyla öğrenci ve öğretmenlerimizle maske ürettik. İlk etapta Urla’daki kamu kurum ve kuruluşların ihtiyaçlarını gidermek üzere yola çıktık ancak daha sonra makine ve teçhizatları artırınca İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün verdiği siparişlerle İzmir genelindeki tüm okullarımıza maske yaptık. 1,5 yıllık bir süre içerisinde 35 milyona yakın maske ürettik" dedi.

"Günde 1 milyona yakın maskeyi üretebiliyoruz"

Üretime başladıkları dönemde insanların maske bulmakta zorlandığını ve bir maskenin 5 lira civarında olduğunu hatırlatan Aksu, "Biz ticari bir gaye olmaksızın, tamamen kamu ihtiyacını gidermeye yönelik atölye imkanlarımızı kullanarak bu işe başladık. Pandemi devam edince ihtiyaçlar da arttı. Kendi makinelerimiz günlük 200 bin adet maske üretim kapasitesine sahipken, yaptığımız protokollerle günde 1 milyona yakın maskeyi üretebiliyoruz. Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, firmalardaki arkadaşlarımız ortak çalışıyor. 10 öğrenci, iki alan öğretmeni, bir teknik müdür muavini ve okul müdürü olarak ben, bu işi organize edip üretim faaliyetlerinde yer alıyoruz. Kısa sürede büyük miktarda üretim yapıp tüm kamu kurum ve kuruluşlarına maske sağlayabiliyoruz. 2020 yılında 1 milyon 800 bin liralık bir ciromuz varken, 2021 yılında 5 milyon 300 bin liralık bir ciroya sahip olduk" diye konuştu.

Maskeler ihracata da uygun

Okulun artık kendi markası olduğunu, U3 Maske adı ile patent aldıklarını söyleyen okul müdürü, sözlerini şöyle sürdürdü: "Maskelerimizi uluslararası laboratuvarlarda incelettik. Maskelerin CE ve ISO belgelerini aldık ve tescilledik. Marka ve tescil belgeleri ile Türkiye’de maskemizi üretiyoruz. İnşallah ihracat çalışmalarımız da olacak. Döner sermayeli kurumlarda dışarıdan insan çalıştıramıyoruz. Bu sebeple çalışmalarımız sürüyor ancak bizim ürettiğimiz maskeler tüm testleri geçtiği için ihraca uygun bir durumda. Bunu bir okul olarak başarmak çok güzel. Süreci ince eleyip dokuyarak bu güne getirdik. Hedefimiz, ürettiğimiz maskeleri mümkünse yurt dışı pazarına da sunabilmek."

"Hem maddi hem de manevi tatmin"

Bu başarının bir ekip çalışması sonucu geldiğini vurgulayan Aksu, "Bütün ekip arkadaşlarımız bu işte gönüllü oldu. Aylarca herhangi bir bedel karşılığında olmaksızın, insanların evden çıkmaya korktuğu zamanlarda maske ürettiler. Biz de insanlara yararlı olduğumuz için mutluyuz. Mesleki ve teknik Anadolu liselerinin güzel işler yapabildiğini gösterdiğimiz için mutluyuz. Burada sadece biz emek vermedik. Milli Eğitim Bakanlığımız, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz, Urla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün destekleri, yönlendirmeleri ve teşvikleri ile bugüne geldik. Kaymakamlığımızın, belediye başkanlığımızın destekleri de bizim için çok önemliydi. Çocuklarımız da kendi cep harçlıklarını bu sayede kazanabildi. Üretimin olması, hepimize hem maddi hem de manevi bir tatmin yaşatıyor" ifadelerini kullandı.

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