banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları
Yurtta hava durumu! İstanbul'a kar yağacak mı?
Yurtta hava durumu! İstanbul'a kar yağacak mı?
Saddam’ı yargılayan hakim Irak Cumhurbaşkanlığına aday
Saddam’ı yargılayan hakim Irak Cumhurbaşkanlığına aday
LPG fiyatlarına zam yapıldı
LPG fiyatlarına zam yapıldı

Meslek lisesi öğrencileri üretiyor, 27 ülkeye ihraç oluyor

Bursa’da meslek liselilerin ürettiği parçaların kullanılmasıyla ortaya çıkan makineler, Türkiye ihracatına katkı sağlıyor. Yaklaşık 27 ülkeye ihraç olan makinelerde lise öğrencilerinin imzası bulunuyor.

Ekonomi 12.01.2022, 09:28
Meslek lisesi öğrencileri üretiyor, 27 ülkeye ihraç oluyor

Bursa’da meslek liselilerin ürettiği parçaların kullanılmasıyla ortaya çıkan makineler, Türkiye ihracatına katkı sağlıyor. Yaklaşık 27 ülkeye ihraç olan makinelerde lise öğrencilerinin imzası bulunuyor.

Bursa’nın ilk meslek okullarından biri olan Hürriyet Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, ortaya çıkardıkları çalışmalarla meslek eğitiminin önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Makine Teknolojisi Alanı öğretmen ve öğrencilerin ürettiği parçaların da kullanılmasıyla imal edilen sac bükme makinesi 27 ülkeye ihraç ediliyor. Okulun döner sermaye çalışmaları kapsamına alınmasıyla harekete geçen öğretmenler, öğrencilerin staj gördükleri firmalarla irtibata geçti. Bursa’da faaliyet gösteren Erbend Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile yapılan anlaşma gereği, firmanın imalatı sac bükme makinelerinde yer alan bağlantı elemanları lisenin atölyelerinde üretilmeye başlandı. Yaklaşık 2 aydır istenen siparişleri hazırlayan öğrenciler, ürettikleri parçalarla ortaya çıkan makinenin ise Almanya, Rusya, Amerika’nın da arasında bulunduğu yaklaşık 27 ülkeye ihraç edildiğini öğrenmeleri büyük bir mutlulukla karşılandı.

Makine teknolojisi alanı olarak 3 dalda eğitim verdiklerini belirten okulun Makine Teknolojisi Alanı Atölye Şefi Ahmet Hamdi Sevindi, “Bu öğrencilerin hepsi, eğitimlerini tamamladıktan sonra sanayide çalışmaktadır. Buraya gelen öğrenciler, makine bölümüne ilgileriyle eğitimlerini de başarıyla tamamlıyor. En son yapmış olduğumuz çalışmayla bu öğrencilerin ne kadar başarılı olduklarını ortaya koymuş olduk. Döner sermaye kapsamına girdikten sonra stajyer göndermiş olduğumuz firma ile yaptığımız görüşme sonunda dışarıdan aldıkları parçaları bizim üretebileceğimizi ilettik. Onlarda kabul etti. Biz onların istediği ürünleri üretmenin yanı sıra, sanayiye de iyi bir eleman yetiştirmiş oluyoruz. İlk parti üretimlerimiz tamamlandı. Bizlerde, öğrencilerde, firmada yaptığımız işten çok memnunuz” diye konuştu.

Lise birinci sınıf öğrencisi Mert Özyurt, “Eğitimimiz yanı sıra, döner sermayeden gelen işlerle uğraşıyoruz. Bu hem bize daha hızlı deneyim, hem de özgüven sağlamış oluyor. Aynı zamanda yapmış olduğumuz işlerle harçlığımız da çıkmış oluyor. Okul masraflarında ailemize yük olmuyoruz. Yaptığımız işlerin sonucunda Türkiye’nin ihracatına destek vermek bizleri gururlandırıyor. Türkiye’nin ekonomisine katkıda bulunmak her Türk gencini mutlu eder. Biz bu sayede iş imkanlarını da görmüş oluyoruz. Milliyet duygularımızda kabarmış oluyor. Ben bunu sadece bizim okul için değil, diğer meslek liselerinde de görmek isterim. Bu tecrübe ve ekonomik kalkınma açısından önemlidir” diye konuştu.

Bu zamana kadar birçok başarılı çalışmalara imza attıklarını belirten Hürriyet Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Oktay Güllü, “Son yıllarda mesleki ve teknik eğitim önemi için, farklı projelere imzalar atılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün desteği ile mesleki ve teknik eğitimin görünürlüğünü birazda da arttırmak için çaba sarf ediyoruz. Şu an Milli Eğitim Bakanlığının hedefleri doğrultusunda, döner sermaye çalışmalarına hız kazandırdık. Okulumuzdaki her bölümü sektörün öncüleriyle bir araya getirerek iş birliklerine imza attık. Bunun ilk meyvelerini makine alanında sağladık. Sanayimizle birlikte onların ürettiği makinelere, bazı parçalarını okulumuzun atölyelerinde öğretmen ve öğrencilerimizle üretmeye başladık. Ürettiğimiz ürünlerin tesliminden sonra üretilen parçalarımızın makinelerle birlikte yurt dışına ihraç olduğunu öğrendik. Yaklaşık 27 ülkeye ihraç olması bizleri ekstra mutlu etti. Bu şekilde işbirliklerini geliştirerek çalışmalarımıza devam edeceğiz. Meslekî eğitim artık Türkiye’nin stratejik hedefidir. Güçlü Türkiye için, güçlü meslekî eğitim şart” şeklinde konuştu.

Yorumlar (0)
hafif yağmur
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 20 49
2. Konyaspor 20 39
3. Başakşehir 20 34
4. Adana Demirspor 20 33
5. Fenerbahçe 20 32
6. Hatayspor 20 32
7. Gaziantep FK 20 31
8. Sivasspor 20 29
9. Beşiktaş 20 29
10. Alanyaspor 20 29
11. Kayserispor 20 27
12. Galatasaray 20 27
13. Karagümrük 20 27
14. Giresunspor 20 25
15. Antalyaspor 20 22
16. Göztepe 20 18
17. Kasımpaşa 20 18
18. Altay 20 18
19. Rizespor 20 18
20. Ö.K Yeni Malatya 20 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 19 42
2. Ankaragücü 19 39
3. Erzurumspor 19 37
4. Eyüpspor 19 35
5. Bandırmaspor 19 32
6. İstanbulspor 19 30
7. Adanaspor 19 29
8. Samsunspor 18 27
9. Gençlerbirliği 19 26
10. Boluspor 19 24
11. Tuzlaspor 19 24
12. Kocaelispor 19 24
13. Keçiörengücü 19 22
14. Manisa Futbol Kulübü 19 22
15. Menemen Belediyespor 19 22
16. Altınordu 19 22
17. Bursaspor 19 19
18. Denizlispor 19 19
19. Balıkesirspor 19 8
Takımlar O P
1. Manchester City 21 53
2. Chelsea 21 43
3. Liverpool 20 42
4. Arsenal 20 35
5. West Ham United 20 34
6. Tottenham 18 33
7. M. United 19 31
8. Wolverhampton Wanderers 19 28
9. Brighton 19 27
10. Leicester City 18 25
11. Southampton 20 24
12. Crystal Palace 20 23
13. Brentford 20 23
14. Aston Villa 19 22
15. Everton 18 19
16. Leeds United 19 19
17. Watford 18 13
18. Burnley 17 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 19 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 21 49
2. Sevilla 20 44
3. Real Betis 20 34
4. Atletico Madrid 20 33
5. Real Sociedad 20 33
6. Barcelona 20 32
7. Rayo Vallecano 20 31
8. Villarreal 20 29
9. Athletic Bilbao 21 28
10. Valencia 20 28
11. Espanyol 20 26
12. Osasuna 20 25
13. Granada 20 24
14. Celta Vigo 20 23
15. Mallorca 20 20
16. Elche 20 19
17. Getafe 20 18
18. Deportivo Alaves 20 17
19. Cadiz 20 14
20. Levante 20 11