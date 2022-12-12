Meslek lisesi öğrencileri hardaliye üretti

Kırklareli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından üretilen hardaliyenin tanıtımı yapıldı.

Kırklareli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından üretilen Coğrafi işaretli hardaliyenin lansmanı yapıldı. Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde gerçekleştirilen lansmana Vali Birol Ekici, İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kalkan, okul müdürleri katıldı. Şişelenip satışa hazır olan hardaliyeler katılımcılara ikram edildi.

Daha sonra Vali Birol Ekici konuşma yaptı. Ekici konuşmasında bu haftanın tutum, yatırım ve yerli malı haftası olduğunu vurgulayarak öğrenciler tarafında üretilen hardaliyeni tanıtımını yapmanın onurunu yaşadıklarını belirtti.

Hardaliyenin Trakya’nın milli içeceği olduğunu ifade eden Ekici, “Bu gün burada bir ürünümüzü lansmanını yapmanın onurunu ve kıvancını birlikte yaşıyoruz. Hepimizin bildiği üzere hardaliye Trakyamızın özellikle Kırklarelimizin milli bir içeceği. 20 Aralık 1930 tarihinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’te bu bölgeye yaptığı, ilimize yaptığı ziyarette hardaliye ikram edildi. İkram edilen hardaliyeden sonar bu içeceğin tüm ülke çapında yayılması ve desteklenmesi gerektiğini söylemişti. Bu gün Milli Eğitim olarak ilk deneme ürünlerinin yapmış olmanın gurunu yaşıyoruz” dedi.

Bu yıl 250 kilogram hardaliye üretileceğini söyleyen Ekici, “Bu yıl 250 kilogram hardaliye üreteceğiz ve önümüzdeki yıllarda da meslek lisemiz olarak her yıl 500 kilogram hardaliye üreteceğiz. Burada ürettiğimiz 500 kilogramın çok fazla değeri yok. Çünkü buradaki üretimi eğitim ve öğretim amacıyla yapıyoruz. Esas buradan yetiştirdiğimiz çocuklarımızın yapacağı üretim ve onların milli ekonomiye kendi kazançları yapacakları katkı çok önemlidir. Hepimiz şu gerçeği bilmeliyiz bu gün eğer ülkemiz 229 ülke ve bölgeye ihracat yapıyorsa ve 250 milyar dolara varan bir ihracatı bu gün yakalamışsak bunun arkasındaki bilgi ve üretimi destekleyen Milli Eğitim camiamızdır. Öğretmenlerimiz her gün bu ülkede daha çok üretim, daha çok yatırım olsun diye 19 milyon çocuğumuzu eğitiyorlar, 7 milyonda üniversitede eğitim gören çocuklarımız var. Bunlar Türkiye’yi geleceğe taşıyor ve hepimizin bildiği üzere önümüzdeki yıl Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunun 100. yıl dönümü ve ondan sonra hilal ebet yaşayacak Türkiye Cumhuriyetinin bir aşırı tamamlayıp ikinci asrı başlıyor. Bu yüzyılda Türkiye daha güçlü ve dünyada daha bir aktör olmak istiyorsa bu üretimi, yatırımı ve yerli malını desteklemeyi devam ettirmemiz gerekiyor. Bu gün dünyanın en güzel markalarını, en güzel ürünlerinizi üretiyoruz. Dünyanın neredeyse tamamına ürün ihraç ediyoruz. Ama bu yeterli mi hayır daha çok üretmemiz gerekiyor. Çünkü bölgemiz ve ülkemiz 3 kıtanın merkezinde ve dünyanın çok seçkin bir bölgesinde” diye konuştu. Ekici, daha çok üreterek dünyadaki muhtaç olan insanlara daha çok yardım yapacaklarını ifade ederek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kalkan da emeği geçen herkese teşekkür etti.