banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Vatandaşın sağlığı ile oynayan 1878 işletmeye ceza yağdı!
Vatandaşın sağlığı ile oynayan 1878 işletmeye ceza yağdı!
Cüneyt Arkın'dan İdil Biret'e... Kimler ödül alacak?
Cüneyt Arkın'dan İdil Biret'e... Kimler ödül alacak?
Bakan Dönmez: Karadeniz'de yeni müjdeler için gün sayıyoruz
Bakan Dönmez: Karadeniz'de yeni müjdeler için gün sayıyoruz
Beşiktaş'tan hakem tepkisi: 'Akıllarını başlarına alsınlar!'
Beşiktaş'tan hakem tepkisi: 'Akıllarını başlarına alsınlar!'

Meşhur Van kahvaltısında fahiş fiyatın önüne geçilecek

Guinness Rekorlar Kitabına girerek adından söz ettiren ve bir bütün olarak ’Coğrafi İşaret Tescil Belgesi’ alan meşhur Van kahvaltısının fiyatı 4 yılın ardından yeniden belirlendi.

Ekonomi 09.11.2021, 09:38
Meşhur Van kahvaltısında fahiş fiyatın önüne geçilecek

Guinness Rekorlar Kitabına girerek adından söz ettiren ve bir bütün olarak ’Coğrafi İşaret Tescil Belgesi’ alan meşhur Van kahvaltısının fiyatı 4 yılın ardından yeniden belirlendi.

Van yöresine özgü 15 farklı ürünle hem göze hem de mideye hitap eden kahvaltıdaki fahiş fiyatın önüne geçmek için yeni fiyat belirlenmesi yapıldı. Kahvaltıcı esnafı, son dönemde bazı işletmelerin serpme Van kahvaltısını 60-70 lira gibi fahiş fiyatla sunulmasının önüne geçmek için bir karar aldı.

Yöreye özgü olmayan ve tescilli Van kahvaltısından uzak bazı ürünler ekleyerek yüksek fiyata satışa sunulmasının ardından kahvaltıcı esnafı, Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (Van ESOB) ile Van Ticaret Sanayi Odasıyla (Van TSO) yapılan görüşmenin ardından ortak bir karar aldı. 2017 yılında 30 lira olarak belirlenen Van kahvaltısının fiyatı, alınan yeni kararla 45 lira olarak güncellendi. Alınan bu ortak kararla fahiş fiyat uygulaması yapan işletmelerin önüne geçilmesi ve meşhur Van kahvaltısının korunmasının amaçlandığı belirtildi.

“45 liralık bir fiyat uygun görüldü”

İHA muhabirine konuşan Bakhelebak Kahvaltı Solunu İşletmecisi Fariz Gül, 2017 yılında belirlenen fiyatın 30 lira olduğunu ancak bu süre içinde bazı işletmelerin bu fiyatın aksine fahiş fiyat uyguladığını belirtti. İşletmeci Gül, “Van kahvaltısı fiyat listesini 2017 yılında Van ESOB ve Van TSO’dan almıştık. O zaman belirlenen fiyat 30 liraydı. 4 yıllık süre içinde pandemi maalesef bazı ürünlerin fiyatının yükselmesine neden oldu. Bizim de buna ayak uydurmamız gerekiyordu. Bizler de kendi paydaşlarımızla bu konuyu konuşarak, ESOB ve TSO ile istişarede bulunarak fiyatların yeniden belirlenmesine yönelik bir çalışma yapıldı. Nihayetinde ortak karar olarak 45 liralık bir fiyat uygun görüldü” dedi.

“Amacımız fiyat dengesini oturtmak”

Bazı işletmelerin kahvaltıda fahiş fiyat uygulandığını dile getiren Gül, “Bazı kahvaltı salonlarının 60 -70 liraya çıkardığı konuşuluyor. Bizde en son bunun önünde geçmek için bir çalışma yaptık. Amacımız fiyat dengesini oturtmaktır. Dolayısıyla ana ürünleriyle oluşan Van kahvaltısının fiyat aralığının 45 lira olması gerektiğini düşünüyoruz” diye konuştu.

“Van kahvaltısının en büyük özelliği doğal olmasıdır”

Van kahvaltısının en belirgin özelliğinin yörede tedarik edilen ürünlerden oluşması olduğunu söyleyen Gül, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Van kahvaltısı otlu peynirinden tutun kaymak, bal, tereyağı, kavut, murtuğa, helva ve gül reçeline kadar Van ve çevresinde elde edilen ürünlerden oluşuyor. Van kahvaltısının en büyük özelliği doğal olmasıdır. Kahvaltı yaklaşık 15 çeşit üründen oluşmaktadır.”

Öte yandan, müşterilerin 45 liralık serpme Van kahvaltısının tüm ürünlerini almak zorunda olmadığına dikkat çeken Gül, müşterinin istediği ürünü tercih edebileceğini belirterek, bu yönüyle bir kısıtlamanın olmadığını kaydetti.

Yorumlar (0)
15°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 12 23
3. Konyaspor 12 23
4. Galatasaray 12 21
5. Alanyaspor 12 21
6. Beşiktaş 12 20
7. Fenerbahçe 12 20
8. Karagümrük 12 19
9. Başakşehir 12 18
10. Adana Demirspor 12 16
11. Altay 12 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 12 15
15. Sivasspor 12 13
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 12 12
17. Giresunspor 12 10
18. Kasımpaşa 12 9
19. Göztepe 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ankaragücü 12 27
2. Ümraniye 12 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 12 22
5. Erzurumspor 11 22
6. Kocaelispor 11 20
7. Tuzlaspor 11 17
8. İstanbulspor 11 16
9. Samsunspor 11 15
10. Adanaspor 12 15
11. Bursaspor 11 14
12. Gençlerbirliği 11 14
13. Boluspor 11 13
14. Denizlispor 11 11
15. Menemenspor 11 11
16. Ankara Keçiörengücü 11 10
17. Manisa FK 12 10
18. Altınordu 12 10
19. Balıkesirspor 11 6
Takımlar O P
1. Chelsea 11 26
2. Man City 11 23
3. West Ham 11 23
4. Liverpool 11 22
5. Arsenal 11 20
6. M. United 11 17
7. Brighton 11 17
8. Wolverhampton 11 16
9. Tottenham 11 16
10. Crystal Palace 11 15
11. Everton 11 15
12. Leicester City 11 15
13. Southampton 11 14
14. Brentford 11 12
15. Leeds United 11 11
16. Aston Villa 11 10
17. Watford 11 10
18. Burnley 11 8
19. Newcastle 11 5
20. Norwich City 11 5
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 28
2. Real Madrid 12 27
3. Sevilla 12 27
4. Atletico Madrid 12 23
5. Real Betis 13 21
6. Rayo Vallecano 13 20
7. Osasuna 13 19
8. Athletic Bilbao 12 18
9. Barcelona 12 17
10. Valencia 13 17
11. Espanyol 13 17
12. Villarreal 12 15
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 12 13
15. Celta de Vigo 13 12
16. Cádiz 13 12
17. Granada 12 11
18. Elche 13 11
19. Levante 13 6
20. Getafe 13 6