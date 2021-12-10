Merter tekstil piyasasında etiketler dolara dönüştü

Merter tekstil piyasasında bazı esnaflar etiketlerini dolara çevirdi.

İstanbul’da tekstilin merkezi konumunda bulunan Merter’de toptancı ve perakende ürün satan bazı dükkanlar etiketlerini dolara çevirdi. Döviz cinsi hammadde alıp TL olarak satış yapan esnaf, etiketlerini dolara dönüştürdü. Merter tekstil piyasasında uzun yıllardır toptan ürünlerde dolar bazlı satışlar iç ve dış piyasaya toptan olarak yapılıyordu. Son dönemde ise dövizdeki dalgalanma sonucu iç piyasaya da dövizle satışlar yapılmaya başladı.

Esnaf Abuzer Güzel, ’’Merter’de tekstil esnafı çok uzun yıllardır dolar endeksli satış yapıyordu. Bu bölgelerde ihracat da yapılıyor. Dövizdeki dalgalanma yüksek olduğunda, dolar ile alıp TL ile satış yaptığımızda aldığımız malı tekrar yerine koyamıyoruz’’ dedi.

Dolar etiketlerine ilişkin konuşan bir başka esnaf, ’’Hammadde, dolar bazlı ithal edildiği için bazı dükkanlarda dolar etiketi koyuldu. İthal edilen hammadde dolar olarak alındığında, üretilen ürünü burada dolara endekslememiz gerekiyor. TL olarak sattığımızda dövizde dalgalanma olduğunda sattığımız ürünü yerine koyamıyoruz’’ diye konuştu.