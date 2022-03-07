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Mersinli kadınlar ’mikro kredi’ ile güçleniyor

Mersin’de Akdeniz Belediyesinin katkısı ve aracılığıyla ‘mikro kredi’ alan kadınlar, yaşadıkları zor günleri atlatıp üreterek ekonomik özgürlüklerini kazanıyor. Aile ve toplum içindeki statüleri yükselen kadınlar, girişimci olmak isteyen diğer kadınlara da örnek oluyor, cesaret verip yol gösteriyor.

Ekonomi 07.03.2022, 12:26
Mersinli kadınlar ’mikro kredi’ ile güçleniyor

Mersin’de Akdeniz Belediyesinin katkısı ve aracılığıyla ‘mikro kredi’ alan kadınlar, yaşadıkları zor günleri atlatıp üreterek ekonomik özgürlüklerini kazanıyor. Aile ve toplum içindeki statüleri yükselen kadınlar, girişimci olmak isteyen diğer kadınlara da örnek oluyor, cesaret verip yol gösteriyor.

Akdeniz Belediyesinin, 2019 yılı içerisinde Türkiye İsrafı Önleme Vakfı ile imzaladığı protokol sayesinde mikro kredi alan kadınların sayısı her geçen gün artıyor. Mersin’deki kadınlara 4 milyon 600 bin TL’den fazla kredi dağıtımı yapılırken, 2019 yılından bu yana yine Akdeniz’de 1 milyon 800 bin TL’nin üzerinde kredi dağıtımı gerçekleşti. Protokol kapsamında krediye başvurular sürerken, Mersin’de şimdiye kadar toplamda bin 634, aktif olarak ise 752 kadın girişimci mikro kredi kullandı. Akdeniz ilçesi özelinde ise 300’den fazla girişimci ruha sahip kadın, farklı iş kollarında faaliyet gösteriyor. Akdeniz Belediyesinin desteği ve aracılığıyla kredi alıp işini kuran veya mevcut işini büyüten kadınlar, yola çıkış öykülerini, karşılaştıkları çeşitli zorlukları, yeni hedeflerini paylaştı.

“Sabredin, emek verin, başarı sizindir”

Manifatura dükkanı sahibi Dilek Karaman, 2 çocuk annesi olduğunu belirterek, “Açıkça söylemek gerekirse bir süre önce zor bir dönemden geçtim. Sıfır sermaye ile bu işe başladım. Mikro kredi desteği ile birlikte başka destekler de aldım. Hedeflerim vardı ve gerçek anlamda çok çalıştım, azmettim ve başardım. Bu mücadeleyi de özellikle kadınlara örnek olabilmek adına verdiğimi söylemek istiyorum. Sabredin, çok çalışın ve kendinize güvenin. Halen hedeflerimin başındayım. Tabi zorluklarla da karşılaştım ama ticaret dediğiniz zaten risktir. Pes etmeden çalışmaya devam diyor, her kadının başarabileceğine de inanıyorum. Tüm kadınlara söylüyorum; sabredin, emek verin, başarı sizindir" dedi.

“Kendi işini kurmak veya işini büyütmek isteyen kadınlar için mükemmel bir fırsat”

Kullandığı mikro kredi ile küçük bir bahçe alıp örtü altı yeşillikler üretmeye başlayan Kahle Ayberk ise ev hanımı olduğunu, çalışmayıp çocuklarına baktığını ifade ederek, “Sonrasında çalışmam gerektiğini hissettim. Aileme ve eşime katkı sağlamak istedim. Ne yapabileceğimi düşündüm. Mikro kredi girişimini duymuştum. Tabi ilk günlerde biraz çekindim, başvurmak istemedim. Ama araştırdım, gerçekten mükemmel şeyler yapıldığını gördüm. Düşündüm, küçük bir bahçe almaya karar verdim. Aldığım kredi ile bahçemin ilk kirasını ödedim. Ürettikçe de ödedim. Şimdiki hedefim daha çok üretmek.

Kredim yükseldikçe bahçemi de büyüttüm ve şimdi 2 tane bahçe almaya doğru ilerledim. Daha önce ben bahçelerde işçi olarak çalışıyordum. Şimdi yanımda çalışan bir işçi arkadaşım var. Böylece herkes faydalanmış oluyor. Yıllardır mikro kredi kullanıyorum ve ürettikçe de kullanmaya devam edeceğim" diye konuştu.

Mikro kredi sayesinde, işçi olarak çalıştığı işyerinin sahibi oldu

Mikro kredi desteği ile açtığı küçük dükkanda çiğ köfte üretip satan Esmehan Durak, 2 çocuk annesi olduğunu belirterek şöyle konuştu:

“Mikro kredi ile 5 yıl önce arkadaşlarım vasıtasıyla tanıştım. Toplamda 26 bin lira civarında ödeme aldım. İlk etapta işçi olarak çalışıyordum. Mikro krediyi kullandıkça da buraya ortak oldum. Yaklaşık 10 gün önce de dükkanı tamamen devraldım. Kafe tarzı bir yer açma hayalim hep vardı ve bu hayalimi gerçekleştirdim. Kadınlar çalışmalı ve kendi işlerinin sahibi mutlaka olmalı. Bu kararı vermiş olmaktan dolayı mutluyum."

“Ailem ilk başta inanmadı ama bugün evimizin tüm giderlerini karşılıyorum”

Dört çocuk annesi iki de torun sahibi Nurhan Akdeniz de uzun süredir kullandığı mikro kredi sayesinde, evinde mantı üretip lokanta, kafe, kafeterya ve daha birçok işyerine satarak ailesinin bütçesine katkı sağlıyor. Nurhan Akdeniz, eşinin işlerinin bozulması nedeniyle bir arayış içerisine girdiğini ve sonuçta mikro kredi ile tanıştığını belirterek, "Yıllar önce bin liralık bir kredi kullanmıştım. Eve destek olmak için iç çamaşırı işine başladım ama zor, meşakkatli bir işti. Sağlık problemlerim nedeniyle farklı bir iş yapayım dedim ve mantı işine girdim. İşimi, ilk olarak sosyal medya platformlarında paylaştım. Sonrasında belli bir müşteri potansiyelim oluştu. Şu an Mersin’in birçok yerine mantı veriyorum. Tabi ilk başlarda aile bireyleri, inanmak istemedi. ‘Mantı yapılır mı? Kim alır?’ gibi sorularla karşılaştım. Ama ben yılmadım ve inandım" ifadelerini kullandı.

“Kendi ayaklarımın üstündeyim, paramı kendim kazanıyorum”

Evli ve 4 çocuk annesi Emine Çolak ise uzun bir süre önce arkadaş tavsiyesiyle mikro krediye başvurduğunu, mefruşat ve manifatura üzerine bir dükkan açtığını anlattı. Çolak, "Allah’a çok şükür, kendi ayaklarımın üstündeyim ve kendi paramı kendim kazanıyorum. Kadınlara da tavsiyem, hiçbir zaman yılmasınlar, kendi ayakları üzerinde dursunlar" dedi.

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