Mersin’i zirai don vurdu, seralarda ürün kalmadı

Son 10 gündür Akdeniz’i etkisi altına alan soğuk hava nedeniyle meydana gelen zirai don, Mersin’de seraları vurdu. Sıfırın altında 7-8 derecelere kadar düşen hava sıcaklığı, seralardaki kabak, biber, domates, salatalık ve muzları yaktı.

Yüksek kesimlerinde karın, kıyı kesimlerinde ise yağmurun etkili olduğu Mersin’de çiftçilerin korkulu rüyası zirai don hadisesi yaşandı. Akdeniz ilçesi Kazanlı Mahallesinde yoğunlukla sera üretimi yapan çiftçilerin daha yeni yeni ürün almaya başladıkları kabak, biber, domates, patlıcan, salatalık gibi sebzeler, yeşillikler ve muz aşırı soğuk nedeniyle yandı. Meteorolojinin yaptığı uyarıları dikkate aldıklarını anlatan örtü altı üreticileri, seralarda soba yakmalarına karşın zirai dondan kaçamadıklarını söyledi.

“12 dekarlık sera alanımdaki ürünlerimin tamamı soğuktan yandı”

Kazanlı’da çocukluğundan bu yana çiftçilik yapan Adnan Nur, kabak ve biber seralarında don nedeniyle yanan ürünleri arasında yaptığı açıklamada, Mersin’de beklenmeyen soğuklar yaşadıklarını belirterek, “Bu nedenle de bütün ürünlerimiz yandı. Toplam 12 dekarlık biber, kabak ve salatalık sera alanım var ve bunun tamamında zararım var. Ağır hasar kabağımızda oldu” dedi.

“1,5 milyon lira civarında zararım var”

Biberde 7 dekar alanının öldüğünü ve sezon zararının toplamda 700-800 bin lirayı bulacağını dile getiren Nur, “Kabakta ortalama 250 bin lira, salatalıkta yaklaşık 350 bin lira zararım var. Yani 1,5 milyon lira civarında zararım var. Bunun yanında borçlarımız da var. Borçlarımızı biz bu ürüne dayalı yapmıştık. Ürünlerimiz yandıktan sonra bu borçları ödemenin derdine düştük” diye konuştu.

“Bu sene insanlarımız daha az kabak, daha az salatalık yiyecek”

“Önlemimizi aldık ama beklenmedik bir soğukla karşılaştık” diyen Nur, “Sezonumuz başlamadan bitti. Artık bundan sonra yapabileceğimize bakacağız.” ifadelerini kullandı.

“Son 30 yıldır karşılaşmadığımız bir soğukla karşılaştık, durum çok ciddi”

Kazanlılı örtü altı üreticilerinden Ferhat Çaplık ise, 7 ay daha ürün almayı beklediği serasında domateslerinin yanmasıyla sadece bir aylık ürünü kaldığını vurguladı. Bölgenin çok soğuk bir zirai don olayının etkisine girdiğini dile getiren Çaplık, “Bütün tedbirlerimize rağmen hem bizde hem bölgemizde çok ciddi hasar var. Son 30 yıldır karşılaşmadığımız bir soğukla karşılaştık. Durum çok ciddi. Kömür yaptık, dumanlama yaptık, alttan su verdik ama ona rağmen eksi 7-8’leri görünce bizim de kuvvetimizi aştığı için malum durumla karşılaştık. Burası 7 dönüm sera ve yüzde 85’i telef oldu. Büyük zararlar var. Bu ürünü ben ağustos ayına kadar götürmeyi planlıyordum ama şimdi bir ay sonra bitecek. 700-800 bin lira öngördüğüm zararım var” diye konuştu.

Çaplık, Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Akdeniz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden ekiplerin gelip seralarda inceleme yaptıklarını da kaydetti.

Yanmış domates fidelerinden olmuş ürünleri toplayan Gülsün Çaplık da bu senenin zor geçtiğini belirterek, “Oğlumla birlikte burayı yaptık. 2 senemiz çok şükür iyi geçti ancak bu sene don bizi bu duruma soktu” dedi.

“Bölgede yüzde 40-50 civarında hasar var”

Bölgedeki çiftçilere naylon, ilaç, gübre gibi tarım ürünlerinin tedarikini sağlayan işletmeci Veysel Atılgan ise, “Kazanlı, Adanalıoğlu, Çukurova Bölgesi ve Antalya dahil yüzde 40-50 civarında hasar var. Bu durum fiyatları daha da etkileyecek, çünkü ürün tamamen öldü. Domates, patlıcan, biber, kabak, muz, ıspanak, marul, maydanoz gibi ürünlerde etkili oldu” dedi.