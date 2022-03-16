Son Dakika
MSB kaynakları: "Mariupol’daki vatandaşlarımızın güvenli şekilde tahliyeleri için Rusya ve Ukrayna Savunma Bakanlıkları ile çalışmalar sürmektedir. Bölgenin tam ve güvenli olarak kontrolünü müteakip, vatandaşlarımızın tahliye edilmesi beklenmektedir.
Mersin’e gelen gemiden ayçiçek yağı sevkiyatı başladı
Rusya’nın Yisk Limanı’ndan 9 Mart’ta çıkış yapan ve bu sabah Mersin’e ulaşan Lilac isimli gemiden ayçiçeği yağının sevkiyatı başladı.
Ekonomi 16.03.2022, 16:30
Rusya’nın Yisk Limanı’ndan 9 Mart’ta çıkış yapan ve bu sabah Mersin’e ulaşan Lilac isimli gemiden ayçiçeği yağının sevkiyatı başladı.
Tonlarca ayçiçeği yağını taşıyan yük gemisi Lilac, Rusya’nın Yisk Limanı’ndan Çarşamba günü hareket ederek, 7 günlük yolcuğun ardından bu sabah Mersin’in merkez Akdeniz ilçesi açıklarına ulaştı. Mersin’in 5 mil açığında özel bir firmaya ait platforma yanaşan gemi, 6 bin 99 ton ayçiçeği yağı yükünü, firmanın depolarına aktarmaya başladı.
Sevkiyatın yaklaşık 30 saat sürmesi bekleniyor.