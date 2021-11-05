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Mersin’den 60 ülkeye limon ihracatı

Mersin’den, 60 ülkeye ihracat yapan Türkiye’nin limon diyarı Erdemli ilçesinde mayer cinsinin hasadı sürüyor, tamamen ihracata yönelik yetiştirilen Lamas limonunda ise hasat hazırlıkları yapılıyor. Rusya’nın ilaç kalıntısı nedeniyle bir firmanın limonlarını iadesiyle ilgili konuşan Erdemli Ziraat Odası Meclis Başkanı Aşkın Şahin, "Bir etkili maddenin bir ülkeye bir çiftçiye yansıtılmaması gerekiyor, bu gözden kaçmış tamamen detaydır. Üreticimiz kesinlikle ve kesinlikle sofrasında tüketmediği bir ürünü ne ihracata ne de başka bir yerlere göndermiyor, bunu herkes bilsin" dedi.

Ekonomi 05.11.2021, 11:39
Mersin’den 60 ülkeye limon ihracatı

Mersin’den, 60 ülkeye ihracat yapan Türkiye’nin limon diyarı Erdemli ilçesinde mayer cinsinin hasadı sürüyor, tamamen ihracata yönelik yetiştirilen Lamas limonunda ise hasat hazırlıkları yapılıyor. Rusya’nın ilaç kalıntısı nedeniyle bir firmanın limonlarını iadesiyle ilgili konuşan Erdemli Ziraat Odası Meclis Başkanı Aşkın Şahin, "Bir etkili maddenin bir ülkeye bir çiftçiye yansıtılmaması gerekiyor, bu gözden kaçmış tamamen detaydır. Üreticimiz kesinlikle ve kesinlikle sofrasında tüketmediği bir ürünü ne ihracata ne de başka bir yerlere göndermiyor, bunu herkes bilsin" dedi.

Ülke genelinde tüketilen limonun yüzde 65’inin karşılandığı Mersin’in Erdemli ilçesinden 60 ülkeye ihracat yapılıyor. 20 yıl önce sadece 15-20 ülkeye yapılan ihracatın son yıllarda 60 ülkeye çıkmasıyla hem üretici kazanıyor, hem de ülke ekonomisine önemli bir döviz girdisi sağlanıyor. Rusya’nın farklı bir ildeki firmadan aldığı limonda çıkan kalıntı sonrasında o şirketten ihracatı yasaklaması da limon diyarı Erdemli’de gündeme geldi. Konuyla ilgili hem üretici hem ziraat mühendisi aynı zamanda da Erdemli Ziraat Odası Meclis Başkanı Aşkın Şahin, konuyla ilgili açıklama yaptı.

"Üretici sofrasında tüketmediğini ihracata göndermez"

2000’li yılların başına kadar yaklaşık 15-20 ülkeye ihracat yaptıklarını anımsatan Şahin," Şuan için 60 ülkeye limon ihracatı gerçekleştiriyoruz. Bu da şunu gösteriyor ki bölgemiz çiftçisinin üretmiş olduğu kaliteli ürünler sayesinde bu ihracatları gerçekleştiriliyor. Rusya’dan geri dönen limonu tamamen gözden kaçmış bir detay olarak değerlendiriyorum. Yani bu bir etkili maddenin bir ülkeye bir çiftçiye yansıtılmaması gerekiyor. Bu gözden kaçmış tamamen detaydır. Zaten bu geri gelen mallar da sınır kapısında imha ediliyor yok ediliyor. Bu konuda tarım bakanlığımız, il, ilçe müdürlüğümüz ile Erdemli ilçemizdeki zirai ilaç bayilerimiz gerçekten çok hassaslar. Kalıntı üzerinde kesinlikle ve kesinlikle sofrasında tüketmediği bir ürünü ne ihracata ne de başka bir yerlere göndermiyor. Bunu herkes bilsin" dedi.

"Verim yüzde 80’e yakın arttı, sağlık için limon yiyin"

2 ay öncesinde mayer limonlarında hasadın başladığına dikkat çeken Şahin, "Şu an için çiftçilerimizin gayet iyi baktıkları iyi gübre kullanmaları neticesinde yüzde 70, yüzde 80’e yakın verim artışı gerçekleşti. Bu da kısmen hasadı gelecek olan aydın limonu, enter limonu, akabinde de bölgemizde nam almış olan Lamas limonunun hasadını biraz geciktirecektir. Bundan da biraz kaygılıyız, endişeliyiz. Yani çiftçimiz kaliteli ürün yetiştirmiştir, elbette ihracatta şuan için bir sıkıntı görünmüyor ama elimizde bulunan fazla ürünlere pazar bulunması gerekiyor. Yeni pazarlara sevkiyatın yapılması gerekiyor. Onun akabinde de bizim ülke içerisinde bulunan yerli marketlerimizde, işte tarlada şu an 50-60 kuruşa satılıyor, marketlerde 5 liraya 6 liraya satılıyor. Büyük market zincirlerine şöyle bir serzenişte bulunmak istiyorum, 50-60 kuruşa almış olduğunuz limonları bırakın daha ucuz paraya satın, bunun iç piyasadaki tüketimini arttıralım. Yani sağlık için insanlar limon yesin. Zaten biz her zaman diyoruz, korona virüsün ilacı limon diyorduk zaten. İç piyasada da talebi artırmak için marketler zincirinin fiyatı biraz geri çekmesi lazım" ifadelerini kullandı.

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