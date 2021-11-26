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Mersin’deki muz toptancılarına ilişkin rekabet soruşturması sonuçlandı

Rekabet Kurulu, Mersin ili Bozyazı ve Anamur ilçeleri sınırları içerisinde muz toptan ticareti yapan 15 teşebbüs ve bir teşebbüs birliği hakkında yürütülen soruşturmaya ilişkin nihai kararı açıkladı. Rekabet Kurulu’ndan Ayyıldız Gıda Tarım Ürünleri İnşaat Malzemeleri Taşımacılık Mobilya Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’ne 4.916,58.-TL idari para cezası verildi.

Ekonomi 26.11.2021, 20:45 26.11.2021, 20:58
Mersin’deki muz toptancılarına ilişkin rekabet soruşturması sonuçlandı

Rekabet Kurulu, Mersin ili Bozyazı ve Anamur ilçeleri sınırları içerisinde muz toptan ticareti yapan 15 teşebbüs ve bir teşebbüs birliği hakkında yürütülen soruşturmaya ilişkin nihai kararı açıkladı. Rekabet Kurulu’ndan Ayyıldız Gıda Tarım Ürünleri İnşaat Malzemeleri Taşımacılık Mobilya Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’ne 4.916,58.-TL idari para cezası verildi.

Rekabet Kurulundan yalına yazılı açıklamada, “Mersin ili Bozyazı ve Anamur ilçeleri sınırları içerisinde muz toptan ticareti ile iştigal eden 15 teşebbüsün ve bir teşebbüs birliğinin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’u ihlal edip etmediğinin değerlendirilmesine yönelik olarak, 17.12.2020 tarih ve 20-54/755-M sayılı Kurul kararı uyarınca yürütülen soruşturma ile ilgili olarak düzenlenen Rapor’a, Ek Görüş’e, toplanan delillere, yazılı savunmalara, sözlü savunma toplantısında yapılan açıklamalara ve incelenen dosya kapsamına göre soruşturma taraflarından Ayyıldız Gıda Tarım Ürünleri İnşaat Malzemeleri Taşımacılık Mobilya Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. ve Bozyazı Komisyoncular Derneği unvanlı teşebbüsün ve teşebbüs birliğinin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiklerine, bu nedenle 4054 sayılı Kanun’un 16. maddesinin üçüncü fıkrası ve Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hakim Durumun Kötüye Kullanılması Halinde Verilecek Para Cezalarına İlişkin Yönetmelik’in 5. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi 3. fıkrasının (a) bendi ve 7. maddesinin birinci fıkrası uyarınca, 2020 mali yılı sonunda oluşan ve Kurul tarafından belirlenen yıllık gayri safi gelirlerinin takdiren, Ayyıldız Gıda Tarım Ürünleri İnşaat Malzemeleri Taşımacılık Mobilya Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’ne 4.916,58.-TL idari para cezası verilmesine ve Bozyazı Komisyoncular Derneği’nin herhangi bir geliri ve/veya net satışı olmadığından adı geçen teşebbüs birliğine idari para cezası verilmedi” denildi.

Açıklamada, Ahmet Gilik Gilikler Yaş Meyve ve Sebze Ticareti, Ahmet Koçluk Kuzu Komisyon Evi, Deniz Turizm ve Otelcilik Anonim Şirketi, Doğan Tarım Ürünleri Nakliyat ve Otomotiv Sanayi Ticaret Ltd. Şti., Fehmi Çiçek Komisyon Evi, Halil Ulutaş-Akışlar Yaş Sebze Meyve Ticareti, Karaoğlu Hırdavat Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., Osman Özdeniz Özdeniz Tarım Ürünleri, Osman Yılmaztürk-Yılmaztürkler Sarartma, Sedat Güğül-Güğül Komisyon Evi, Seracettin Akı Bizim Yaş Meyve ve Sebze Ticareti, Süleyman Özdeniz Özdenizler Komisyon, Şahin Yağlı Tohumlar Tarım Ve Zirai Ürünler Paz. İnş. Tur. Tic. ve San. Ltd. Şti. ve Tamer Doğan Doğan Kardeşler Yaş Sebze ve Meyve Ticareti unvanlı teşebbüslerin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal etmediklerine, bu nedenle adı geçen teşebbüslere idari para cezası verilmesine yer olmadığına gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yolu açık olmak üzere, oybirliği ile karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi.

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