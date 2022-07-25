Mersin’de hırsızlar nedeniyle keçiboynuzu hasadına bir ay önce başlandı

Mersin’in Silifke ilçesinde, bölgede keçiboynuzu olarak bilinen harnup hasadına bir ay önceden başlandı. Fiyatların 30 ila 40 lira arasında değişen fiyatlarla satılması ile hırsızların hedef tahtası haline gelen keçiboynuzunda hasat öne çekildi. Keçiboynuzunun pekmez ve unu yapılarak ekonomiye kazandırılıyor.

İlçenin kırsal kesimlerinde bin 300 dekar arazide üretimi yapılan, üreticiler tarafından ağaçlardan toplanıp çuvallara doldurulan harnup, bir süre depolarda saklandıktan sonra satışa sunuluyor. Pekmezi de yapılan keçiboynuzundan ilçede geçen yıl 2 bin ton üretilirken, rekoltenin bu yıl 3 bin ton olması bekleniyor.

Keçiboynuzu, özellikle ilçenin kırsal mahallelerinde hayvancılığın yanı sıra köylünün geçim kaynaklarından biri olarak ön plana çıkıyor. Keçiboynuzunun normal şartlarda ağustos ayının ortalarında başlaması gerekirken fiyatların yüksek olması ile hırsızların hedefi haline gelen keçiboynuzunun hasadı kasım ayına kadar sürüyor.

Üretici Ali Osman Oğuz, 62 dönüm araziden ortalama 4 veya 5 bin ton ürün beklediklerini belirterek, “Ama bu yıl hem verim düşük, hem de fiyatların yüksek olması nedeniyle hırsızlık olayları arttı. Bunun için bölgemizde harnup erken toplanmaya başlandı. Ağustos’un 20’sinde toplanması gerekirken, hırsızlık olayı çoğaldı. Harnupu olgunlaşmadan yeşil hali ile topluyoruz, tabi bu da verimi düşürüyor” dedi.

Tosmurlu Mahalle Muhtarı Muhammet Kır ise, “Harnupları hırsızlığın artması ile erken topluyoruz. İlçemizde bin 300 dekar arazide 3 bin bin ton hasat bekliyoruz. İlçe genelinde 10 bin ağacımız mevcut. Ağustos ayında toplansa daha iyi olurdu. Ancak hırsızlar sıkıntı oluşturduğu için hasadı öne çektik” diye konuştu.

Kır, kendi ağaçlarında ürettikleri keçiboynuzlarının birinci sınıf olarak ayrılanların pekmez ve sofralık için kullanıldığını, ikinci sınıfların ise kozmetik ve yem sanayinde kullanılmak üzere fabrikalara gönderildiğini belirtti.

Makinelerde ayrıştırılan keçiboynuzu çekirdeğinin ununu yapmaya başladıklarını belirten Kır, Avrupa’nın bunu gıda sektöründe kullandığını, dondurmada ya da salep yerine kullanılabildiğini söyledi.