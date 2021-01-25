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Mersin’de hayal gerçek oldu: 416 konutun kaba inşaatı 6 ayda tamamlandı

MERSİN (İHA) – Mersin’de uzun yıllardır beklenen kentsel dönüşümün ilk örneği hayalden gerçeğe dönüştü. Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesinin yoğun çabalarıyla TOKİ’nin, Çay Mahallesi Ataş yerleşkesinde Haziran 2020’de temelini attığı 20 bloktan oluşan 416 konutun kaba inşaatı 6 ayda tamamlandı. Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, yüklenici firmanın belirlenen tarihten çok önce Haziran 2021’de anahtar teslimi yapmayı planladığını söyledi.

Ekonomi 25.01.2021, 09:31 25.01.2021, 09:43
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Mersin’de hayal gerçek oldu: 416 konutun kaba inşaatı 6 ayda tamamlandı

MERSİN (İHA) – Mersin’de uzun yıllardır beklenen kentsel dönüşümün ilk örneği hayalden gerçeğe dönüştü. Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesinin yoğun çabalarıyla TOKİ’nin, Çay Mahallesi Ataş yerleşkesinde Haziran 2020’de temelini attığı 20 bloktan oluşan 416 konutun kaba inşaatı 6 ayda tamamlandı. Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, yüklenici firmanın belirlenen tarihten çok önce Haziran 2021’de anahtar teslimi yapmayı planladığını söyledi.

Mersin’in merkez Akdeniz ilçesi Çay Mahallesi’nde yer alan Ataş yerleşkesinde yıllardır beklenen kentsel dönüşüm projesi hayali gerçekleşiyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ), Çay Mahallesi’ndeki Ataş yerleşkesinde 142 dönümlük alanda başladığı yerinde kentsel dönüşüm projesinde ilk etabının yüzde 47’si tamamlandı. Büyük bir hızla devam eden projede, kaba inşaatları biten 20 bloktaki 416 konutun bir bölümü 3+1, bir bölümü de 2+1 daireden oluşuyor. Toplam 32 iş yeri, otoparkları, 14 dönümlük yeşil alanı, camisi, deniz manzarası ve doğalgazıyla modern bir yerleşim alanı olacak proje bittiğinde yoğun olarak dar gelirli vatandaşların yaşadığı mahallenin çehresi değişecek.

“Proje hızla ilerliyor. Yüklenici firma, projeyi Haziran 2021’de teslim edeceğini bildirdi”

Projenin hayata geçirilmesi için yoğun çaba harcayan Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, kentsel dönüşüm alanındaki inşaat çalışmalarını yerinde inceledi. İnşaat sahasını ve biten daireleri gezen Gültak, yüklenici firma yetkililerinden de son duruma ilişkin bilgi aldı.

İncelemelerinin ardından İHA muhabirine projeyle ilgili açıklama yapan Başkan Gültak, Çay Mahallesi’nde temelini 6 ay önce attıkları kentsel dönüşüm projesinin hızla ilerlediğini vurguladı. Gültak, “Süreç hızla ilerledi. Şu an yüklenici firma, 2021 Haziran ayında projeyi çok önceden bir tarihte teslim etmeyi planladıklarını söyledi. İnşaat hızla ilerliyor. Blokların tüm inşaatları bitti. Şu an iç dizaynları, seramikleri, ıslak zeminleri tamamlanıyor. Pencereler, kapılar, tüm PVC’ler takılıyor. Bir ay içinde de peyzajına ve bahçe düzenlemesine başlayacaklarını söylediler. Camimizin yapımı ile 32 tane dükkandan oluşan iş merkezimiz de bitti. Projede, bloklar 5 katlı, zemin artı bodrumları ve otoparkları var. Ön taraftaki bloklarda ise 3 katlı, yine zemin ve bodrumdan oluşuyor. TOKİ’ye ait 142 dönüm üzerine 20 bloktan oluşan 416 dairelik bir proje burası” dedi.

“Mahalle sakinleriyle yaklaşık 1,5 ay sonra ön görüşmeleri başlatacağız”

Geçen hafta TOKİ yetkilileriyle görüştüklerini ve Çay Mahallesini bölüm bölüm ayırdıklarını belirten Gültak, yaklaşık 1,5 ay sonra TOKİ yetkililerinin Mersin’e geleceğini ifade ederek, “Çay Mahallesi’ndeki vatandaşlarımızı belediyemizde misafir edeceğiz ve ön görüşmeleri başlatacağız. Bu süreç yaklaşık 2 ay sürecek. Sonrasında da haziran ayında inşaat tamamen bittiğinde kimlerin taşınacağı, hangi şartlarda geleceği belirlenmiş olacak. Zaten mahalledeki insanlarda çok ciddi bir istek var. İnşallah anlaşmalar sağlandıktan sonra çok daha modern, yaşanılabilir, 14 dönüm parkı olan, otopark ve yol sıkıntısı olmayan 140 dönümlük bir araziden bahsediyoruz” diye konuştu.

Burası tamamlandıktan sonra hemen yanında ikinci etabın yapımına başlanacağı bilgisini veren Gültak, ikinci etapta ise 200-300 arası daire ve yine iş merkezlerinin olduğu bir alanı da TOKİ ile birlikte planladıklarını dile getirdi.

“Çay Mahallesi’nden yanan bu meşale inşallah tüm Mersin’i kapsayacak”

Mersin’de bugüne kadar birçok belediye başkanının kentsel dönüşümü dile getirdiğini anımsatan Gültak, “Çünkü Mersin maalesef imar adına çok kötü gelişti, hormonlu büyüdü. Şehrin tek kurtuluşu kentsel dönüşümdü. Biz de bunu hızlı bir şekilde burada başlatmış olduk. Sözde kalmadı, hayata geçti. İnşallah 6 ay sonra da herkesin oturacağı bir hale gelecek. Çay Mahallesi’nden yanan bu meşale inşallah tüm Mersin’i kapsayacaktır” ifadelerini kullandı.

“Türkiye’de bir ilk uygulanıyor. Dışarıdan hiç kimseyi kabul etmiyoruz”

Projede, Türkiye’de ilk kez uygulanan sadece Mersin’e has bir durum da olduğunu söyleyen Gültak, “Buradaki 400 konut sadece Çay Mahallesi’nde oturan vatandaşlarımıza ait. Dışarıdan hiç kimseyi kabul etmiyoruz. İlk önce ısrarla buradaki vatandaşlarımızla görüşeceğiz, anlaşmaya çalışacağız. Ola ki küçük bir ihtimal olarak anlaşamazsak, TOKİ yetkilileri buradaki binaları farklı insanlara da satabilir. Bu, bizim için, şehrimiz için, Akdeniz için önemliydi. 30 yıldır aynı mahallede oturan, aynı sokakta sohbet eden teyzelerimizin, ablalarımızın, amcalarımızın, kardeşlerimizin, çocuklarımızın yine ayrışmadan, aynı şekilde bir arada yaşamasını sağlamaktı amacımız. Bu da Türkiye’de bir ilktir. Mersin’e, Akdeniz’e hayırlı olsun” dedi.

“Mersin’de, Akdeniz’de dönüşüm başladı”

Yakın bir tarihte de kent merkezindeki Barış ve Bahçe mahallelerinde kentsel dönüşüme başlamayı planladıklarını kaydeden Gültak, şunları söyledi:

“Şu an TOKİ Bahçe ve Barış mahallelerimizdeki vatandaşlarla görüşüyor ve ilerleme çok güzel. Vatandaşlarımız epeyce imza attı. Tahmin ediyorum 3-4 ay sonra orada da mutlu sona ereceğiz. Şehrin ortasındaki Barış ve Bahçe mahallesinde de yine 400 küsur konutlu, kültür evinin, camisinin, pazarının ve okulunun olduğu bir kentsel dönüşümü başlatmış oluyoruz. Dolayısıyla artık Mersin’de, Akdeniz’de dönüşüm başladı. Şehrimiz çok güzel; havasıyla deniziyle turizmiyle inanç yerleriyle ama şehrin imarını ve mimari yapılarını düzeltmediğimiz sürece şehrimizin makus talihini yenemeyiz. Biz de bu konuda başladık, hızla ilerliyoruz. Akdeniz’de değişim başladı. Bu, tüm şehre yansıyor. İnşallah bu kentsel ve yerindeki dönüşümlerle şehrin makus talihini yıkacağız.”
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