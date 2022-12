Mersin sanayicisinin hasretle beklediği bağlantı yolu hizmete açıldı

Mersin’in sanayi alanında en önemli üretim merkezi olan Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB), yıllardır beklediği otoyol bağlantı yoluna kavuştu. Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, bağlantı yoluyla ulaşımın 1. Etaba 12 kilometre, ikinci etaba 15 kilometre kısalacağını belirterek, “Bu da hem zamandan hem de yakıttan 72 milyon TL tasarruf anlamına geliyor” dedi.

MTOSB Otoyol Bağlantısı ve kavşağı, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG)-MTOSB Kavşağında gerçekleştirilen törene, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, eski Ulaştırma Bakanı Lütfi Elvan, AK Parti Mersin Milletvekilleri, Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu, MTOSB Başkanı Sabri Tekli ve çok sayıda sanayici katıldı.

“Mersin’de 30 civarında ulaşım yatırımı devam ediyor”

Açılışta konuşan Vali Pehlivan, bağlantı yolunun hayırlı olmasını diledi. Türkiye’nin her noktasında her alanda pek çok yatırımın hayata geçirildiğini belirten Pehlivan, bu yatırımlardan Mersin’in de nasiplendiğini söyledi. Mersin’deki yatırımlar içerisinde ulaşım yatırımlarının çok büyük bir yer tuttuğuna işaret eden Pehlivan, “Şu anda ilimiz genelinde ulaşımla ilgili 30 civarında yatırım devam ediyor ve bunların parasal değeri yaklaşık 30 milyar TL. Bunların içerisinde Akdeniz Sahil Yolu ve Çukurova Bölgesel Havalimanı gibi çok büyük yatırımlar var ve bunlarla ilgili de her geçen gün çok büyük mesafeler alınıyor” diye konuştu.

“Mersin genelinde fiilen 10 OSB’ye ulaşmış durumdayız”

Mersin’de her geçen gün yeni etapların açılmasıyla özellikle ulaşım ağının çok daha iyi noktalara geldiğini kaydeden Pehlivan, “Biliyoruz ki, ulaşım birçok sektörü önemli ölçüde etkiliyor. Bugün örneğini yaşıyoruz. OSB’mizin hem D-400 ile hem otoyolla bağlantısı bu yolla sağlanacak. MTOSB’miz 756 hektardan oluşuyor. 230 parselimiz var ve parsellerin 179’u aktif, 49 parselimizde de inşaatlar bitmek üzere. İl genelinde biri 4 etap olmak üzere fiilen 10 OSB’ye ulaşmış durumdayız. MTOSB, en eski OSB’miz ve burada şu anda 22 bin çalışanımız var. Yeni farikaların açılmasıyla birlikte bu 30 bin bandına doğru yükselecek” ifadelerini kullandı.

“Hem zamandan hem de yakıttan 72 milyon TL tasarruf sağlanacak”

MTOSB Bağlantı Yolunun öneminden söz eden Pehlivan, “Bu açılışla birlikte 1. Etaba 12 kilometre, 2. Etaba da 15 kilometre kısalma söz konusu olacak. Bu da hem zamandan hem de yakıttan 72 milyon TL tasarruf anlamına geliyor. Bu yol, devamının da tamamlanmasıyla birlikte çok daha konforlu, hızlı, erişimi sanayicilerimize, sanayide çalışan vatandaşlarımıza sağlamış olacak. Gerçekten bugün önemli bir hizmet ihtiyacı giderilmiş olacak” dedi.

“İkinci kısımla ilgili çalışmalarımız devam ediyor”

Karayolları Genel Müdürü Uraloğlu da MTOSB’yi otoyola bağlayan köprülü kavşağı hizmete sunduklarını söyledi. Mersin’in; serbest bölgesi, limanı, sanayi bölgeleri ile Türkiye’nin önemli üretim ve ticaret merkezleri arasında yer aldığını vurgulayan Uraloğlu, “Şehrin stratejik önemi, hayata geçirilen karayolu yatırımları ile güçlendirilmiş, Mersin’in otoyol üzerinden Ankara, İstanbul ve Güneydoğu’ya; bölünmüş yollarla Anadolu’nun pek çok noktasına hızlı ve güvenli ulaşım sağlanarak, sürdürülebilirlik desteklenmiştir. Bugün de MTOSB’nin ana karayolu akslarına bağlantısını sağlayacak projemizin birinci kesimini hizmete sunmaktayız. Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu ile MTOSB arasında inşa edilen bağlantı kavşağının ana gövde uzunluğu 1 kilometre, kavşak kollarının uzunluğu ise yaklaşık 3 kilometredir. Bitümlü sıcak karışım kaplamalı kavşağın ana gövdesi bölünmüş yol standartlarında hizmet verecek. Ayrıca, 431 metre uzunluğunda 3 adet altgeçit köprüsü de inşa edilmiştir. Projede ayrıca 9,5 kilometre uzunluğundaki ikinci kısımdaki yapım çalışmalarımız da devam ediyor. İkinci kısmın da tamamlanması ile Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu, MTOSB ve D-400 devlet yolu arasında yüksek standartlı ulaşım tesis edilmiş olacak” dedi.

“Sanayicilerimizin bayram günü”

MTOSB Başkanı Tekli ise çok ciddi menfaatler sağlanacak ve başlangıçta 50 bine yakın çalışana hizmet verecek otoyol bağlantısının açılışından duyduğu mutluluğu ifade etti. Bu yoldaki çalışmaların, mevcut 230 fabrikanın öncelikli ve tek isteği olduğunu belirten Tekli, “Bunun gerçekleştirilmesinden duyduğum mutluluk anlatılamayacak derecede yüksek. Bu, bizim sanayicilerimizin bayram günü diyebilirim, çünkü heyecanla bu günü bekliyorlardı; hatta bittikten sonra 10-15 günlük beklemede bile heyecanlarını hissettim. Ne mutlu OSB’mizin üreticilerine, çalışanlarına. Şehrimizin bu bölgesindeki üreticileri için böyle güzide bir tesis sizlerin sayesinde hayata geçirilmiş oldu. Çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.