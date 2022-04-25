banner528

banner549

banner550

banner527

banner555

banner547

banner548

banner420

Son Dakika
Yurt genelinde hava durumu
Yurt genelinde hava durumu
DEVA Partisi’nde şok istifa!
DEVA Partisi’nde şok istifa!
Çin'in başkenti Pekin'de market kuyrukları oluştu!
Çin'in başkenti Pekin'de market kuyrukları oluştu!
Piyasalar haftaya nasıl başladı?
Piyasalar haftaya nasıl başladı?

Mermer tozu iddialarıyla gündeme gelmişlerdi, Rize’de yeniden gübre dağıtımı yaptılar

Üreticilere gübre yerine "mermer tozu" satma tartışmasıyla gündeme gelen Türkiye Tarım Hayvancılık ve Arıcılık Federasyonu’nun (TAHAP), Rize’de yeniden tarımsal gübre dağıtımını gerçekleştirdi.

Ekonomi 25.04.2022, 09:51
Mermer tozu iddialarıyla gündeme gelmişlerdi, Rize’de yeniden gübre dağıtımı yaptılar

Üreticilere gübre yerine "mermer tozu" satma tartışmasıyla gündeme gelen Türkiye Tarım Hayvancılık ve Arıcılık Federasyonu’nun (TAHAP), Rize’de yeniden tarımsal gübre dağıtımını gerçekleştirdi.

13 Nisan 2022 tarihinde Rize’de çay üreticilerine 25.5.10 diye adlandırılan tarımsal gübre yerine ‘mermer tozu’ satmaya çalışıldığı iddialarıyla gündeme gelen TAHAP, Ardeşen ilçesi Işıklı Köyü mevkiinde gübre dağıtımını gerçekleştirdi. İlk dağıtılması için Rize’ye gönderilen tırları geri gönderen TAHAP yetkilileri, bütün tırlardan numune alındığını, çıkacak laboratuvar sonuçlarına göre ‘Mermer tozu’ diye adlandırılan maddenin ne olduğunun kamuoyuyla paylaşılacağının altını çizdi.

TAHAP Rize Şube Başkan Vekili Tayfun Tan, yaşanan karışıklığın ardından verdikleri 25.5.10 tarımsal gübreyi dağıtmaya başladıklarını ifade ederek “Rize, Artvin ve Trabzon’un yanı sıra kısmen Giresun ve Ordu’da, 785 bin dekar alanda bildiğiniz gibi çay tarımıyla uğraşan 204 bin aile geçimini buradan sağlamaktadır. Havaların ısınmasıyla birlikte bahçe temizliği ve gübreleme çalışmalarının hız kazanması sebebiyle, Türkiye Tarım Gıda, Hayvancılık ve Arıcılık Federasyonu (TAHAP) olarak, çay gübresinin teminine ilişkin bize yapılan başvuru ve talepleri dikkate alarak bu ailelere destek sözü vermiş olup, piyasanın yüzde 30-35 altında gübrenin teminini sağlamaya yönelik girişimlerimiz oldu. 10 gün önce, ana yüklenici firmadan isteğimiz çay gübresi, taşeron bir firma üzerinden temin edilerek bize ulaştırılmıştı. Fakat gelen gübrenin etiket ve GTS’si olmaması nedeniyle tarafımızdan iadesi sağlanmış olup herhangi bir satış ve dağıtımı yapılmamıştır. O gün yaşanan karışıklık nedeniyle, taşeron firmadan temin edilen gübre maalesef istediğimiz 25-5-10 uygunluğa sahip olmadığı için, çay üreticisi çiftçimizden herhangi bir ücret tahsilatı yapılmadığı gibi üreticiye de gübre dağıtımı yapılmadığı hepinizin tanıklığıyla sabittir. Çay üreticisi için son derece hayati öneme sahip olan gübrenin, taşeron firma tarafından gönderilen üründe çuvallar üzerinde herhangi bir etiket veya GTS dediğimiz Gübre Takip Sisteminin olmaması nedeniyle bu dağıtım yapılmamış, TAHAP Genel Başkanımız Mustafa Sarıoğlu, bunu da açıkça dile getirmiştir. Genel Başkanımız, o gün tüm çay üreticisi üreticilere verdiği sözü bugün tutuyoruz. Size 25.5.10 yeni nesil çay gübresini taahhüt ettiğimiz fiyatla kullanımınıza sunuyoruz” dedi.

Karışıklığa neden olan ve kamuoyunda ‘Mermer tozu’ olarak nitelendirilen cismin ne olduğuna dair net bilginin laboratuvardan gelecek sonuca göre belli olacağını kaydeden Tan “Karışıklığın yaşandığı gün ile ilgili Genel Başkanımızın talimatıyla, gelen gübre laboratuvara gönderilerek, analizleri istenmiş olup, bu hafta içinde de içeriğine ilişkin laboratuvar analizleri ve sürece ilişkin tüm bilgi ve belgeler, Genel Başkanımız Mustafa Sarıoğlu kamuoyuna açıklanacaktır. Zira, attığımız bu yapıcı adıma ilişkin, maalesef 204 bin çay üreticisinin istifade edeceği bu gübreden, taşeron firmanın sorumsuz davranışı nedeniyle dağıtımı yapılmamasına rağmen, sanki bilinerek ve isteyerek bu gübre dağıtımının yapılmaya çalışıldığı algısı kartel gübre firmaları ve onların siyasi uzantıları tarafından kamuoyuna sunulmaya çalışılmıştır. TAHAP, yaşanan bu algı ve itibar suikastine ilişkin, yasal süreç genel merkezimiz tarafından başlatıldığını, sizlerin aracılığıyla da kamuoyuna duyurmak isteriz. Ayrıca, yalan ve algı amaçlı yapılan asılsız haberler ve sosyal medya paylaşımları ile ilgili de hukuki süreç başlatılmıştır” ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 25 Nisan 2022
İmsak 04:28
Güneş 06:04
Öğle 13:07
İkindi 16:55
Akşam 20:01
Yatsı 21:30
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 34 76
2. Fenerbahçe 34 65
3. Konyaspor 34 64
4. Başakşehir 34 57
5. Adana Demirspor 34 52
6. Alanyaspor 33 52
7. Beşiktaş 33 51
8. Antalyaspor 34 51
9. Karagümrük 34 50
10. Hatayspor 34 49
11. Galatasaray 34 47
12. Kasımpaşa 33 44
13. Kayserispor 34 43
14. Sivasspor 33 42
15. Gaziantep FK 34 42
16. Giresunspor 34 40
17. Altay 34 30
18. Rizespor 34 30
19. Göztepe 34 28
20. Ö.K Yeni Malatya 34 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 33 66
2. Ümraniye 32 63
3. Bandırmaspor 32 55
4. Erzurumspor 32 54
5. İstanbulspor 32 54
6. Eyüpspor 32 51
7. Manisa Futbol Kulübü 33 46
8. Adanaspor 32 44
9. Samsunspor 31 43
10. Tuzlaspor 31 42
11. Gençlerbirliği 32 42
12. Keçiörengücü 32 41
13. Altınordu 32 41
14. Kocaelispor 32 40
15. Denizlispor 32 39
16. Boluspor 32 38
17. Menemen Belediyespor 32 37
18. Bursaspor 32 35
19. Balıkesirspor 32 12
Takımlar O P
1. M.City 33 80
2. Liverpool 33 79
3. Chelsea 32 65
4. Arsenal 33 60
5. Tottenham 33 58
6. M. United 34 54
7. West Ham United 34 52
8. Wolverhampton Wanderers 33 49
9. Newcastle 34 43
10. Leicester City 32 42
11. Brighton 34 41
12. Brentford 34 40
13. Southampton 34 40
14. Crystal Palace 32 37
15. Aston Villa 32 37
16. Leeds United 32 33
17. Burnley 33 31
18. Everton 32 29
19. Watford 33 22
20. Norwich City 33 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 33 78
2. Barcelona 33 63
3. Sevilla 33 63
4. Atletico Madrid 33 61
5. Real Betis 33 57
6. Real Sociedad 33 55
7. Villarreal 33 52
8. Athletic Bilbao 33 48
9. Osasuna 33 44
10. Valencia 33 42
11. Rayo Vallecano 33 40
12. Celta Vigo 33 39
13. Espanyol 33 39
14. Elche 33 38
15. Getafe 33 35
16. Mallorca 33 32
17. Cadiz 33 31
18. Granada 33 30
19. Levante 33 25
20. Deportivo Alaves 33 25
16°
açık