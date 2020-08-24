Mermer atıklarından asfalt malzemesi üretiliyor

İscehisar ilçesine Zafer Kalkınma Ajansı hibe desteği ile kazandırılan mobil konkasör üretime başladı. Çalışmalar hakkında bilgiler veren İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin: “Göreve geldiğimiz zamanlarda konkasör tesisi arıza nedeniyle aylardır çalışmıyordu. Tesisimizin eksiklerini tespit ederek çalışma başlattık. Atığının dahi para kazandırdığı mermer kaynaklarına sahip ilçemizde ilk olarak konkasörümüzün arızasını gidererek çalışır hale getirdik. Tesisimiz içinde yer alan Zafer Kalkınma Ajansı hibe desteği ile belediyemize kazandırılan ama neredeyse hiç çalıştırılamamış olan Mobil Konkasörümüzün de eksiklerini gidererek üretim yapar hale getirdik. Tesisimizde 2 konkasörümüzle günlük bin 300 ton yol ve alt yapı malzemesi üretiyoruz. Stoğumuzda 11 bin ton malzeme olup, resmi kurum ve özel firmalara satışlarımız devam ediyor. Bizim zamanımızda Belediyemiz üretime geçti. İscehisarımız için, geleceğimiz için çalışmalarımız devam edecek.” dedi.