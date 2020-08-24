Mermer atıklarından asfalt malzemesi üretiliyor
Afyonkarahisar’ın İscehisar Belediyesi mermer atıklarını mobil konkasör ile asfalt yapım malzemesine dönüştürüyor.
İscehisar ilçesine Zafer Kalkınma Ajansı hibe desteği ile kazandırılan mobil konkasör üretime başladı. Çalışmalar hakkında bilgiler veren İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin: “Göreve geldiğimiz zamanlarda konkasör tesisi arıza nedeniyle aylardır çalışmıyordu. Tesisimizin eksiklerini tespit ederek çalışma başlattık. Atığının dahi para kazandırdığı mermer kaynaklarına sahip ilçemizde ilk olarak konkasörümüzün arızasını gidererek çalışır hale getirdik. Tesisimiz içinde yer alan Zafer Kalkınma Ajansı hibe desteği ile belediyemize kazandırılan ama neredeyse hiç çalıştırılamamış olan Mobil Konkasörümüzün de eksiklerini gidererek üretim yapar hale getirdik. Tesisimizde 2 konkasörümüzle günlük bin 300 ton yol ve alt yapı malzemesi üretiyoruz. Stoğumuzda 11 bin ton malzeme olup, resmi kurum ve özel firmalara satışlarımız devam ediyor. Bizim zamanımızda Belediyemiz üretime geçti. İscehisarımız için, geleceğimiz için çalışmalarımız devam edecek.” dedi.
|İmsak
|04:43
|Güneş
|06:16
|Öğle
|13:11
|İkindi
|16:56
|Akşam
|19:57
|Yatsı
|21:24
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurumspor
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Ankara Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25