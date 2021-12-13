Merkezin müdahalesi sonrası dolarda son durum

Merkez Bankası'nın kritik faiz kararını açıklayacağı yeni haftaya 13,85 seviyesinden başlayan dolar kuru devam eden yükselişlerle 14 lirayı aşarak tarihi zirvesini yeniledi.

Dolar/TL'nin 14 seviyesini aşmasıyla birlikte Merkez Bankası'ndan satım yönünde dördüncü müdahale geldi.

Müdahale sonrası dolar/TL 14,18 seviyelerinde seyrediyor.

Euro/TL ise 16,01'lerde işlem görüyor.

BORSA HAFTAYA REKOR SEVİYEDE BAŞLADI

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 1,01 artışla 2.056,01 puandan başladı.



Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 20,53 puan ve yüzde 1,01 değer kazanarak 2.056,01 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

Bu hafta TCMB başta olmak üzere küresel merkez bankaları piyasaların odağında olacak.

Çarşamba günü FED faiz kararını duyuracak. Ardından perşembe TCMB, Avrupa Merkez Bankası ve İngiltere Merkez Bankası faiz kararlarını verecek. Cuma günü ise Japonya ve Rusya merkez bankalarının kararları takip edilecek.



Fed faiz kararını 15 Aralık'ta açıklayacak.