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Merkez, yüzde 11.16 faizle 10 milyar lira verdi
Merkez Bankası'nın 22 Eylül vadeli geleneksel yöntemli repo ihalesine 46,5 milyar TL teklif geldi.
Ekonomi 21.08.2020, 14:22
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Merkez Bankası, bugün düzenlediği 22 Eylül vadeli geleneksel yöntemli repo ihalesi ile piyasayı 10 milyar TL fonladı.
Merkez Bankası'nın açtığı ihaleye 46 milyar 500 milyon TL teklif gelirken, ortalama bileşik faiz yüzde 11,74, en düşük faiz yüzde 11,62 ve en yüksek Faiz yüzde 12,07 seviyesinde gerçekleşti.
Basit faizler ise en düşük yüzde 11,05, ortalama yüzde 11,16 ve en yüksek yüzde 11,45 oldu.
Geleneksel repo ihalesinde faiz piyasa tarafından belirleniyor.
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