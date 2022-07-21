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Üsküdar’da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde bir motosiklette yangın çıktı. Yol ortasında yanan motosiklete itfaiye ekipleri tarafından müdahale ediliyor.
Merkez'in faiz kararı sonrası dolarda son durum!
Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 14'te sabit tutması üzerine tüm gözler dolar kuruna çevrildi. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklama öncesi 17.68 seviyesinde olan dolar / TL, faiz kararı sonrasında sınırlı tepki göstererek 17.70 seviyesinde kaldı.
Ekonomi 21.07.2022, 14:38
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu bu yılın 7. faiz kararını saat 14.00'te açıkladı. Merkez, politika faizini yüzde 14'te sabit tutarken, vatandaşlar gözünü dolar kuruna çevirdi.
Merkez Bankası'ndan gelen faiz kararına sınırlı bir tepki gösteren dolar kuru, karar öncesinde olduğu gibi yine 17 lira 68 kuruş seviyesinden işlem görüyor.