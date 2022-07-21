Merkez'in faiz kararı sonrası dolarda son durum!

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu bu yılın 7. faiz kararını saat 14.00'te açıkladı. Merkez, politika faizini yüzde 14'te sabit tutarken, vatandaşlar gözünü dolar kuruna çevirdi.

Merkez Bankası'ndan gelen faiz kararına sınırlı bir tepki gösteren dolar kuru, karar öncesinde olduğu gibi yine 17 lira 68 kuruş seviyesinden işlem görüyor.