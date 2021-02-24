Merkez Gündüzler Barajı ekonomiye yıllık 13 milyon TL kazandıracak

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, Eskişehir’de yapımı devam eden Merkez Gündüzler Barajı’nın tamamlanması halinde barajda depolanacak suyla 12 bin 20 dekar tarım arazisinin sulanabileceğini ve ülke ekonomisine yıllık 13 milyon TL katkı sağlanacağını söyledi.

Yapım aşamasındaki Eskişehir Merkez Gündüzler Barajı ile ilgili bilgilendirmede bulunan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, barajın su depolama kapasitesinin 8,3 milyon metreküp olduğunu belirtti. Barajın tamamlanmasıyla ülke ekonomisine yıllık 13 milyon TL katkı sağlanacağının altını çizen Yıldız, geliştirilen modern sulama projeleriyle tarımda verim artışı sağlandığını ve çiftçi gelirlerinde artış yaşandığını dile getirdi.

“Dekar başına bin 80 TL gelir artışı”

Eskişehir Merkez Gündüzler Barajında çalışmaların devam ettiğini açıklayan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, “75 metre uzunluğundaki derivasyon kondüvisi, ayar vana odası, servis yolları, ulaşım yolları, iki adet menfez imalatları, baraj ölçüm cihazlarının montaj işlemlerinin yüzde 75’lik kısmı ile gövde dolgu imalatlarının yüzde 37’lik kısmının tamamlanarak gövde yüksekliği 18 metreye ulaştı. Kalan gövde dolgusunun imalatları tamamlanarak kret düzenlemesi yapılacaktır. Baraj ölçüm cihazlarında eksik kalan imalatlar yapılacaktır. Temelden yüksekliği 65 metre ve su depolama kapasitesi 8,3 milyon metreküp olan Eskişehir Merkez Gündüzler Barajı’nın tamamlanmasıyla 2021 birim fiyatları ile dekar başına bin 80 TL gelir artışı ve ülke ekonomisine yıllık 13 milyon TL katkı sağlanması hedefleniyor” dedi.