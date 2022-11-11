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Merkez Bankası:"Ödemeler Dengesi “Cari İşlemler Hesabı” altındaki “Hizmetler Dengesi/Seyahat/Gelir” ile “Birincil Gelir Dengesi/Ücret Ödemeleri/Gider” kalemlerinde revizyon yapılmıştır. İki revizyon sonucunda Ödemeler Dengesi Cari İşlemler Hesabı rev
Merkez Bankası:"Ödemeler Dengesi “Cari İşlemler Hesabı” altındaki “Hizmetler Dengesi/Seyahat/Gelir” ile “Birincil Gelir Dengesi/Ücret Ödemeleri/Gider” kalemlerinde revizyon yapılmıştır. İki revizyon sonucunda Ödemeler Dengesi Cari İşlemler Hesabı revize edilen dönemde toplam 26,8 milyar ABD doları artı yönlü güncellenmiştir."
Ekonomi 11.11.2022, 10:05
Merkez Bankası:"Ödemeler Dengesi “Cari İşlemler Hesabı” altındaki “Hizmetler Dengesi/Seyahat/Gelir” ile “Birincil Gelir Dengesi/Ücret Ödemeleri/Gider” kalemlerinde revizyon yapılmıştır. İki revizyon sonucunda Ödemeler Dengesi Cari İşlemler Hesabı revize edilen dönemde toplam 26,8 milyar ABD doları artı yönlü güncellenmiştir."