Merkez Bankası’nın toplam rezervleri azaldı

Merkez Bankası toplam rezervleri 22 Ekim ile biten haftada 587 milyon dolar azaldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Merkez Bankası toplam rezervleri 22 Ekim ile biten haftada 587 dolar azalarak, 125 milyar 142 milyon dolar oldu.

Brüt döviz rezervleri de 509 milyon dolarlık azalışla 85 milyar 956 milyon dolardan 85 milyar 447 milyon dolara indi.

Altın rezervleri ise 22 Ekim haftasında 78 milyon dolar azalarak 39 milyar 773 milyon dolardan 39 milyar 695 milyon dolara indi.